Катастрофа рейсу AF447: суд виправдав Air France й Airbus

Паризький суд зняв з авіакомпанії Air France і компанії-виробника Airbus обвинувачення у вбивстві з необережності під час катастрофи літака рейсу AF447 через брак доказів.

Судді Паризького суду зняли з авіакомпанії Air France й компанії-виробника Airbus обвинувачення в убивстві з необережності під час авіакатастрофи рейсу AF447, що сталася 14 років тому. Згідно з ухваленим у понеділок, 17 квітня, вердиктом паризьких суддів, хоч у деяких випадках компанії діяли недбало або необережно, чіткого причинно-наслідкового зв'язку з аварією встановити не вдалося.

Раніше обидві компанії заперечували свою відповідальність за аварію і вимагали виправдувального вироку. Обвинувачення у своєму заключному слові також заявило, що не може вимагати обвинувального вироку.

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Літак Air France рейсу AF447 зник з екранів радарів 1 червня 2009 року на шляху з Ріо-де-Жанейро до столиці Франції. Пасажирський літак А330 впав в Атлантичний океан, унаслідок чого загинули 228 осіб. Причини катастрофи тривалий час залишалися незрозумілими. Лише у травні 2011 року з глибини близько чотирьох кілометрів були підняті останні тіла і бортовий самописець. Серед жертв катастрофи було 28 німців.

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Юридичний розгляд у справі щодо причин катастрофи затягнувся. У 2019 році справу закрили, пояснивши це рішення тим, що аварія сталася через поєднання чинників, які ніколи раніше не траплялися. Утім, у 2021 році апеляційний суд вирішив інакше і призначив судовий процес над компаніями Airbus і Air France. Судовий процес тривав з жовтня до початку грудня 2022 року.

Родичі жертв розчаровані вердиктом

Виправдувальний вирок у справі про авіакатастрофу між Ріо-де-Жанейро і Парижем 2009 року розчарував батька однієї з німецьких жертв. "Французька промисловість продемонструвала свій вплив", - сказав сказав Бернд Ганс (Bernd Hans), чия донька загинула в аварії, в телефонній розмові з агентством AFP. За його словами, адвокати компаній зробили все, щоб "применшити обвинувачення".

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Французька спілка жертв катастрофи також з тривогою відреагувала на виправдувальний вирок. "Прокурори залишилися глухими до жахливих свідчень сімей жертв", - наголошується у заяві спілки.

Щодо обох компаній, то вони взяли до відома вирок і ще раз висловили співчуття сім'ям загиблих, повідомляє AFP.