  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Суд виправдав Air France й Airbus щодо авіатрощі рейсу AF447
Уламки літака внаслідок авіакатастрофи рейсу AF447, знайдені в океані (архівне фото)Фото: epa/dpa/picture alliance
Закон і правоФранція

Катастрофа рейсу AF447: суд виправдав Air France й Airbus

Валерій Сааков
10 хв. тому

Паризький суд зняв з авіакомпанії Air France і компанії-виробника Airbus обвинувачення у вбивстві з необережності під час катастрофи літака рейсу AF447 через брак доказів.

https://p.dw.com/p/4QCXl

Судді Паризького суду зняли з авіакомпанії Air France й компанії-виробника Airbus обвинувачення в убивстві з необережності під час авіакатастрофи рейсу AF447, що сталася 14 років тому. Згідно з ухваленим у понеділок, 17 квітня, вердиктом паризьких суддів, хоч у деяких випадках компанії діяли недбало або необережно, чіткого причинно-наслідкового зв'язку з аварією встановити не вдалося.

Раніше обидві компанії заперечували свою відповідальність за аварію і вимагали виправдувального вироку. Обвинувачення у своєму заключному слові також заявило, що не може вимагати обвинувального вироку. 

Читайте також: Збиття літака МАУ: Іран засудив 10 військових до ув'язнення

Літак Air France рейсу AF447 зник з екранів радарів 1 червня 2009 року на шляху з Ріо-де-Жанейро до столиці Франції. Пасажирський літак А330 впав в Атлантичний океан, унаслідок чого загинули 228 осіб. Причини катастрофи тривалий час залишалися незрозумілими. Лише у травні 2011 року з глибини близько чотирьох кілометрів були підняті останні тіла і бортовий самописець. Серед жертв катастрофи було 28 німців. 

Читайте також: У США оштрафували Boeing на 200 млн доларів за обман інвесторів

Юридичний розгляд у справі щодо причин катастрофи затягнувся. У 2019 році справу закрили, пояснивши це рішення тим, що аварія сталася через поєднання чинників, які ніколи раніше не траплялися. Утім, у 2021 році апеляційний суд вирішив інакше і призначив судовий процес над компаніями Airbus і Air France. Судовий процес тривав з жовтня до початку грудня 2022 року.

Родичі жертв розчаровані вердиктом

Виправдувальний вирок у справі про авіакатастрофу між Ріо-де-Жанейро і Парижем 2009 року розчарував батька однієї з німецьких жертв. "Французька промисловість продемонструвала свій вплив", - сказав сказав Бернд Ганс (Bernd Hans), чия донька загинула в аварії, в телефонній розмові з агентством AFP. За його словами, адвокати компаній зробили все, щоб "применшити обвинувачення".

Читайте також: Падіння літака в Непалі: щонайменше 67 загиблих

Французька спілка жертв катастрофи також з тривогою відреагувала на виправдувальний вирок. "Прокурори залишилися глухими до жахливих свідчень сімей жертв", - наголошується у заяві спілки.

Щодо обох компаній, то вони взяли до відома вирок і ще раз висловили співчуття сім'ям загиблих, повідомляє AFP.

Родичі загиблих рейсу МН17: життя стало нестерпно важким

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Південна Корея, США та Японія проводять навчання в Японському морі

Південна Корея, США та Японія проводять спільні навчання

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бійці регулярної армії Судану поблизу бази "Сил швидкого реагування" у місті Порт-Судан, 16 квітня 2023 року

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Хто проти кого у конфлікті в Судані і до чого тут Росія

Політика12 хв. тому
Президент РФ Путін (л) та прем'єр Угорщини Орбан

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Як нові санкції США проти Росії вдарили по Угорщині

Політика48 хв. тому
external

Німецькі протези для військових ЗСУ

Німецькі протези для військових ЗСУ

Здоров'я8 год. тому03:44 хв.
Святкування Великодня у Києво-Печерській лаврі

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Як святкували Великдень в розколотій Лаврі: репортаж

Релігія23 год. тому
Розбомблена лікарня в Маріуполі

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Чим небезпечні російські керовані авіабомби?

Політика15 квітня 2023 р.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС

Німеччина закриває АЕС

Політика15 квітня 2023 р.
На головну сторінку