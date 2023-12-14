Касаційний суд у РФ залишив чинним вирок опозиціонеру Яшину

Ілля Яшин, засуджений до 8,5 року колонії за статтею про "фейки" про армію, й далі перебуватиме в ув'язненні.

Касаційний суд у Росії в середу, 13 грудня, залишив чинним вирок опозиційному політику Іллі Яшину, якого раніше засудили до восьми років та шести місяців колонії загального режиму за статтею про "поширення неправдивої інформації про російську армію".

"Я заарештований за сумнів у словах генерал-майора Конашенкова. Його слова що, відливаються в граніті? З якого дива взагалі держава забороняє оскаржувати заяви влади?" - заявив Ілля Яшин, який брав участь у засіданні по відеозв'язку.

За даними медіапроєкту "Осторожно, новости", його промову неодноразово переривав суддя, погрожуючи відключити засудженого від відеозв'язку. Суддя також зажадав від Іллі Яшина, щоб той говорив не "війна", а "спеціальна військова операція".

Незадовго до засідання засудженого відправляли до штрафного ізолятора за відмову працювати на будівництві, після чого перевели на суворі умови утримання з обмеженням побачень, дзвінків і передач. 10 листопада Іллю Яшина етапували з московського СІЗО до СІЗО в Смоленській області. За словами адвоката, це "не останній пункт призначення".

У грудні 2022 року Міщанський районний суд Москви засудив Іллю Яшина до восьми з половиною років колонії загального режиму за статтею про "поширення неправдивої інформації про російську армію". В основу обвинувачення лягли його висловлювання про причетність російських військових до вбивств мирних жителів в українській Бучі.