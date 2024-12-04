Карлсон знову прилетів у Москву - писати інтерв'ю з Лавровим

Такер Карлсон збирається запитати у Сергія Лаврова, чи рухаються Росія та США до ядерної війни.

Американський ведучий Такер Карлсон, відомий своїми правоконсервативними поглядами, повідомив у ніч на середу, 4 грудня, що знову прибув до Росії - цього разу для запису інтерв'ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

У відео, записаному на тлі Кремля, Карлсон розповів, що збирається запитати у Лаврова, чи рухаються, на його думку, Росія та США до потенційного ядерного конфлікту, і чи вважає російська влада, що обраний президент США Дональд Трамп, прихильником якого є сам Карлсон, покладе край війні РФ проти України.

Ведучий сказав, що інтерв'ю з Лавровим вийде в ефір "дуже скоро", не уточнивши дату.

Російські інтерв'ю Карлсона

У лютому Карлсон взяв інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна в Москві. Це було перше інтерв'ю Путіна західному журналісту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Американські ЗМІ піддали гострій критиці поведінку Карлсона під час цього інтерв'ю, вважаючи, що він дозволив Путіну контролювати перебіг розмови та не зміг поставити гострих питань щодо таких важливих тем, як звинувачення у воєнних злочинах в Україні.

Наприкінці квітня Карлсон опублікував інтерв'ю з Олександром Дугіним - одним із найвідоміших розповсюджувачів ідеологій "русского мира" та "неоєвразійства".

У липні Карлсон анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, утім, згодом Офіс президента заперечив, що Зеленський погодився дати інтерв'ю Карлсону. У відеоанонсі свого інтерв'ю з Лавровим Карлсон стверджує, що Київ відмовився від інтерв'ю з ним під тиском посольства США.

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