Карла дель Понте закликала видати ордер на арешт Путіна

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється).

Читайте також хроніку війни в Україні за 2 квітня з 15.00 до 24.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс, який зняв такі документальні стрічки, як "Барзах" про тортури в кадировській Чечні та "Маріуполіс" про існування мешканців Маріуполя в умовах воєнних дій, загинув у Маріуполі. Про це у своєму акаунті у Facebook повідомив російський та латвійський режисер-документаліст, продюсер, президент міжнародного фестивалю авторського документального кіно "Артдокфест" та Національної премії в галузі неігрового кіно "Лаврова гілка" Віталій Манський. "Наш друг, учасник "Артдокфест", литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом із Мантасом на Артдокфесті в Ризі, у 2016 обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас все більше мовчав, і думав...", - написав кінематографіст.

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Екс-прокурорка Міжнародного трибуналу ООН з колишньої Югославії та Міжнародного трибуналу ООН щодо Руанди Карла дель Понте вимагає, щоб Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. "Путін - воєнний злочинець", - заявила дель Понте в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps. Як вона наголосила, її особливо вразило використання масових поховань під час війни Росії проти України. За словами екс-прокурорки, вона сподівалася, що більше ніколи не побачить масових поховань. Дель Понте вважає, що розслідування щодо України буде легшим, ніж щодо колишньої Югославії, оскільки Україна сама попросила Міжнародний трибунал ООН провести слідство.

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На розмінування територій Київської області, за розрахунками фахівців, піде не менше 10 днів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба. Він закликав жителів населених пунктів регіону не повертатися негайно до своїх будинків і не наражати своє на життя небезпеки. "Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування та відновлення інфраструктури зможе набути планового характеру", - йдеться у повідомленні.

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У міноборони України повідомили, що інтенсивність артилерійських обстрілів росіянами Харкова зменшилася. "На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід зазначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась", - ідеться в актуальному зведенні міноборони.

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Британська розвідка оприлюднила у Twitter нове зведення щодо війни в Україні. Аналіз спецслужб свідчить, що попри безперервні зусилля Росії з метою послаблення можливостей протиповітряної оборони України, ППО України, як і раніше, становить серйозну проблему для російських повітряних та ракетних операцій. В результаті російські літаки залишаються вразливими для систем ППО малої та середньої дальності. Неспроможність Росії виявити та знищити українські системи ППО серйозно підірвала її зусилля задля досягнення широкого контролю над українським повітряним простором, що, своєю чергою, суттєво вплинуло на її змогу підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів, ідеться в повідомленні.

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131 український військовослужбовець отримав нагороди, повідомив президент Володимир Зеленський. Бойовий подвиг дев'ятьох воїнів відзначено посмертно.

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Звертаючись до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Володимир Зеленський висловив подив через позицію офіційного Будапешта щодо війни Росії проти України. На думку Зеленського, Орбан "здається, не вповні розуміє, що відбувається" в Україні та "відверто підтримує пана Путіна". Говорячи про дії керівництва сусідньої Угорщини, що на відміну від решти європейських країн, не підтримала Україну, Зеленський зазначив, що Віктору Орбану бракує честності, яку він "можливо, загубив десь у контактах з Москвою".

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Президент Володимир Зеленський засудив у своєму відеозверненні спроби декого з членів фракції "Слуга народу" внести законопроєкт про зміни до тексту національного гімну. На переконання Зеленського, такі політики "абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей". "У мене питання до цих осіб: а що Ви у своєму житті зробили такого, щоб у Вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що - видатні поети? Може, Ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями", - закликав Зеленський. Глава держави також запевнив, що в жодного разі не підпише такий законопроєкт. "Мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - застеріг президент.

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців не плекати ілюзій щодо можливостей завершення війни Росії проти України. У своєму традиційному відеозверненні Зеленський визнав, що Україні мир "ніхто не подарує". "Глобальна архітектура безпеки виявилася неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати пустих надій, що вони (російські війська. - Ред.) підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир - можемо отримати його в тяжких боях і паралельно в перемовинах", - переконаний Зеленський.

Глава держави також подякував тим українським громадянам, котрі, опинившись в окупації, виходить на протести. "Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують - і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас", - наголосив Зеленський.

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Російські війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області, інфраструктура підприємства зруйнована, повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі. "Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити вогонь", - повідомив він.

За його словами, екологічної катастрофи немає, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) контролює ситуацію. На даний момент відомо, що кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. "Прошу жителів Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучного дефіциту. В Україні йде війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - зазначив Лунін.