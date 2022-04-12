Канцлер Німеччини Шольц відмовляється їхати в Україну

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 13 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини середи (час київський).

Євросоюз дозволить біженцям міняти гривні на пільгових умовах



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У Євросоюзі домовилися про схему обміну готівки для українських біженців. Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС за підсумками засідання Комітету постійних представників країн Євросоюзу. Планується, що остаточно цю рекомендацію Рада ЄС затвердить 19 квітня. Вона радить державам Євросоюзу створити схеми обміну гривень на місцеву валюту з однаковими умовами у всіх країнах. Згідно з ними кожна людина, яка прибула з України до ЄС, рятуючись від війни, зможе обміняти до 10 000 гривень за курсом Національного банку України, без комісії. Цією схемою зможуть скористатися й діти-біженці.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що не бачить сенсу у поїздці в Україну. Як розповів глава уряду ФРН в інтерв'ю радіостанції Inforadio rbb24, він був у Києві за кілька днів до початку війни. Крім того, він часто розмовляє телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. "Навряд чи знайдеться глава держави чи уряду, який має зі мною такі інтенсивні контакти", - зазначив Шольц. Зеленський раніше запрошував канцлера приїхати до України.

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Росію й Білорусь виключили з Болонського процесу, повідомив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет. "Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти", - написав Шкарлет. За його словами, підґрунтям для цього стала відповідна заява, яку підтримали 39 урядових, шість консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти.

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Біля будівлі посольства РФ у столиці Естонії Таллінні пройшла акція з метою привернути увагу до численних випадків зґвалтування жінок в Україні російськими військовими. Вона проведена об'єднанням, яке називає себе незалежними художницями. У перформансі взяли участь жінки, які зняли з себе верхній одяг і нанесли на тіло червону фарбу, яка символізувала кров. Раніше омбудсменка України Людмила Денисова повідомила, що під час окупації Бучі російські військові тримали в одному з підвалів близько 25 дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували їх. Дев'ять із них у результаті завагітніли.

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Для випускників українських вишів спрощують процедуру оцінки дипломів у Німеччині, щоб вони могли якнайшвидше отримати доступ до ринку праці. Відповідні сайти тепер доступні українською мовою. Індивідуальну експертну оцінку дипломів випускників іноземних вишів можна замовити у Центральному відомстві з питань зарубіжної освіти (ZAB). Там надають інформацію і про те, якій німецькій кваліфікації відповідає цей диплом і в яких галузях можливе працевлаштування. Експертна оцінка диплому коштує 200 євро.

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У мережі поширюють фейкове відео з логотипом BBC News, у якому йдеться, що Україна нібито відповідальна за ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорська 8 квітня. Британське ЗМІ вже відхрестилося від цього контенту і назвало його фейком. "BBC вживає заходів для видалення відео. Ми закликаємо людей не ділитися цим і перевіряти історії на вебсайті BBC News", - йдеться у Twitter медіакомпанії.

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"Укрзалізниця" отримала 15 станцій супутникового інтернету Starlink від однієї з найбільших в Україні IT-компаній N-iX, йдеться у повідомленні "Укрзалізниці". Там уточнюють, що отримали 10 пристроїв Starlink першого покоління та п'ять - другого. У такий спосіб, зазначають в компанії, "Укрзалізниця" стала першим державним підприємством, яке під час війни стало використовувати Starlink. Голова правління компанії Олександр Камишін пояснив, що зазначені системи використовуються для стабільного та надійного зв'язку критичних систем, які забезпечують роботу залізниці.

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Кремль про обмін Медведчука: Він не громадянин РФ

У Кремлі не певні, що хочуть обмінювати Віктора Медведчука - нардепа забороненої на час воєнного стану партії "Опозиційна платформа - За життя". У Москві посилаються на те, що він не є громадянином Росії. "Що стосується обміну, про який із таким жаром, запалом, задоволенням заговорили різні діячі у Києві: Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до "спеціальної військової операції" (так називають в РФ розв'язану війну - Ред.). Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам якоїсь участі Росії у вирішенні цієї пасквільної щодо нього ситуації", - прокоментував ситуацію речник Кремля Дмитро Пєсков. Водночас він зазначив, що РФ "безперечно стежитиме за долею Медведчука", до чого закликав і європейських політиків.

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Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі разом із парламентською делегацією прибуде в Україну з візитом, повідомив глава Верховної Ради України Руслан Стефанчук. "Дуже радий, що невеличкі непорозуміння між Україною та Грузією вичерпані. Цей візит дасть можливість парламентаріям Грузії на власні очі побачити те, що відбувається в України, та підтвердить наші дружні стосунки", - написав Стефанчук. Він висловив упевненість, що парламентарі обох країн знайдуть точки дотику для будівництва спільного "світлого майбутнього". Напередодні Папуашвілі публічно відмовив на запрошення Стефанчука відвідати Бучу разом з іншими керівниками парламентів світу.

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ЄС погодив надання Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги

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Рада Європейського Союзу погодила додаткове виділення 500 мільйонів євро для підтримки обороноздатності Збройних сил України. Як повідомляється на сайті Ради ЄС, ці гроші виділяються державами-членами Євросоюзу з Європейського фонду миру (EPF) на постачання Україні захисного обладнання, аптечок, палива, а також військового обладнання, призначеного для доставки летальної сили в оборонних цілях.

Цей транш збільшить початковий бюджет допомоги до 1,5 мільярда євро. "Наступні тижні будуть вирішальними. Оскільки Росія готується до наступу на сході України, дуже важливо, щоби ми продовжували та нарощували нашу військову підтримку України, щоби захистити її територію та населення й запобігти подальшим стражданням", - наголосив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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У Європейському Союзі домовилися щодо схеми обміну готівкової гривні для українських біженців. Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС за підсумками засідання комітету постійних представників країн Євросоюзу. Планується, що остаточно цю рекомендацію Рада ЄС затвердить 19 квітня. Нею державам Євросоюзу радять створити схеми обміну гривень на місцеву валюту з однаковими умовами. Згідно з ними, кожна людина, яка прибула з України до ЄС, рятуючись від війни, зможе обміняти до 10 тисяч гривень за курсом Національного банку України, без комісії. Цією схемою зможуть скористатися і діти-біженці.

Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ

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Великобританія забороняє імпорт заліза і сталі з РФ та експорт предметів розкоші, повідомляється на сайті британського уряду. 14 квітня парламент ухвалить заборону на імпорт заліза та сталі з РФ, а також на експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші до Росії. "Ми не припинятимемо наші зусилля, щоби зупинити військову машину (президента РФ Володимира - Ред.) Путіна", - прокоментувала нові санкції міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.