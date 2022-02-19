Канцлер ФРН попередив Росію про "високу ціну" нападу на Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) попередив Москву про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. Про це глава німецького уряду заявив у суботу, 19 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Будь-яке подальше порушення територіальної цілісності України матиме високу ціну для Росії - політичну, економічну та геостратегічну", - заявив він.

За словами Шольца, немає жодного виправдання тому, що більше ста тисяч російських солдатів сконцентровано на кордонах України.

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Шольц закликав до дипломатії "без наївності"

Загроза війни в Європі в жодному разі не знята з порядку денного, підкреслив Шольц і закликав Росію вжити заходів для деескалації ситуації. Він укотре висловив готовність до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту. "Потрібно якнайбільше дипломатії, але без наївності", - пояснив канцлер. Переговори є єдиною нагодою перервати "кризову динаміку", упевнений він.

Шольц повідомив, що не має ілюзій і не чекає швидких успіхів, але фактом залишається те, що Росія має всі можливості й ресурси для воєнної агресії проти України. Тому необхідно "використовувати навіть маленькі двері, через які можна відкрити простір для переговорів", - закликав Шольц.

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Жодних рішень щодо вступу України до НАТО не планується

За словами канцлера ФРН, Кремль оголосив питання можливого вступу України до НАТО казусом беллі (формальним приводом для оголошення війни. - Ред.), що є парадоксальним, оскільки жодних рішень у цьому зв'язку не планується.

Водночас глава уряду ФРН запевнив усіх, що Німеччина захищатиме союзників щодо НАТО у разі нападу. "Німеччина беззастережно гарантує виконання п'ятої статті (Північноатлантичного договору. - Ред.)", - заявив він. Вона виявляє свою солідарність на практиці, зокрема, у вигляді розширеної присутності Бундесверу у країнах Балтії, а також шляхом допомоги у контролі НАТО за повітряним простором на південному сході Європи, зазначив Шольц.

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Напруга навколо України

Упродовж останніх днів на Донбасі різко погіршилася ситуація на тлі нарощування російських військ біля кордонів України. Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості.

За останні місяці відносини між Росією та Заходом різко загострилися через концентрацію російських військ на кордонах України. Наприкінці 2021 року з'явилися повідомлення про те, що РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила чисельність військ на кордоні з Україною до 190 тисяч. Захід вважає, що Росія готова до нового вторгнення в Україну, і погрожує їй жорсткими санкціями у відповідь. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Ціла серія міжнародних переговорів та візитів західних політиків до Москви з метою розрядити ситуацію та досягти дипломатичного вирішення конфлікту не принесла конкретних результатів.