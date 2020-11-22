 Кандидат від ″ЄС″ Борисенко переміг на виборах мера Борисполя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Новини

Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя

Переможцем на виборах мера Борисполя став кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, за якого проголосували понад 28 відсотків виборців, котрі взяли участь у виборах.

Під час місцевих виборів в Україні

На одній з дільниць під час місцевих виборів в Україні, жовтень 2020 року

Кандидат від партії "Європейська солідарність" Володимир Борисенко виграв вибори мера міста Борисполя на Київщині. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 22 січня, дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, за Борисенка проголосували 5 496 виборців, або 28,41 відсотка від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні. Зазначається, що секретар Бориспільської міськради, виконуючий обов'язки мера Владислав Байчас набрав 3 987 голосів виборців або 20,61 відсотка голосів. На третьому місці - кандидат від "Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка" Володимир Кондратенко з 3 911 голосами виборців 20,22 відсотка. Депутатка Верховної Ради Ганна Скороход посіла шосте місце. За неї віддав голос 1 301 виборець, що становило 6,72 відсотка.

Повторні вибори мера Борисполя відбулися 17 січня.

Обраний мером Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня 2020 року від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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