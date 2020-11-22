Кандидат від "ЄС" Борисенко переміг на виборах мера Борисполя

Кандидат від партії "Європейська солідарність" Володимир Борисенко виграв вибори мера міста Борисполя на Київщині. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 22 січня, дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, за Борисенка проголосували 5 496 виборців, або 28,41 відсотка від загальної кількості тих, хто взяв участь у голосуванні. Зазначається, що секретар Бориспільської міськради, виконуючий обов'язки мера Владислав Байчас набрав 3 987 голосів виборців або 20,61 відсотка голосів. На третьому місці - кандидат від "Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка" Володимир Кондратенко з 3 911 голосами виборців 20,22 відсотка. Депутатка Верховної Ради Ганна Скороход посіла шосте місце. За неї віддав голос 1 301 виборець, що становило 6,72 відсотка.

Повторні вибори мера Борисполя відбулися 17 січня.

Обраний мером Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня 2020 року від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.