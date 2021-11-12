Кандидат в канцлери ФРН обіцяє Лукашенку жорстку відповідь через ситуацію з мігрантами

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що режим білоруського правителя Олександра Лукашенка через ситуацію на білорусько-польському кордоні очікують вкрай серйозні наслідки. Про це він заявив в четвер, 11 листопада.

За словами Шольца, зараз у Євросоюзі триває інтенсивна підготовка спільної відповіді на дії Лукашенка, щодо якого будуть вжиті найжорсткіші заходи.

Він зазначив, що влада в Мінську блокує доставку гуманітарної допомоги мігрантам та біженцям і веде "людиноненависницьку гру". Німецький політик додав, що "це має і матиме наслідки", і наголосив на необхідності покращення ситуації, в якій опинилися постраждалі. "ЄС твердо стоїть на боці Польщі", - заявив Шольц.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що закулісний керівник того, що відбувається на білорусько-польському кордоні "сидить у Москві". Уряд РФ заперечує ці звинувачення.

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ФРН підтримує запровадження нових санкцій щодо Білорусі

Нагадаємо, 10 листопада чинний міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) звинуватив Лукашенка у "безсоромній" експлуатації мігрантів та біженців і заявив, що Німеччина підтримує запровадження нових санкцій ЄС щодо Білорусі.

Маас назвав ситуацію у білоруському прикордонні "жахливою" та зазначив, що Лукашенко "розкручує небезпечну спіраль ескалації, з якої немає виходу".

Напередодні Рада Євросоюзу призупинила дію деяких пунктів угоди з Білоруссю про спрощення видачі віз.

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Напружена ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Як повідомлялося, зранку 9 листопада Польща на невизначений час закрила прикордонний перехід з Білоруссю у Кузниці через напружену ситуацію з мігрантами та біженцями. Водночас 10 листопада двом великим групам мігрантів та біженців вдалось прорвати прикордонні загородження та потрапити на територію Польщі на околицях міста Кринки та села Біловежа.

З кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів та біженців до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів та біженців як інструменту проти країн блоку.