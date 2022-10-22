Канцлер ФРН заперечує погрози з боку Путіна

Повідомлення про нібито погрози від Путіна в ході переговорів з президентом РФ "є хибними", заявив Олаф Шольц в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) спростував повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін у двосторонніх розмовах із ним нібито погрожував розширенням війни в Україні. Відповідну заяву керівник німецького уряду зробив в інтерв'ю тижневику Welt am Sonntag , витяги з якого видання розмістило на своєму сайті у суботу, 22 жовтня.

"Повідомлення, які я читав про погрози нібито під час цих переговорів, є хибними", - запевнив канцлер. Крім того, Шольц заявив, що давно усвідомив небезпеку енергетичної залежності Німеччини від Росії.

"Безрезультатно виступав за будівництво терміналів ЗПГ"

Говорячи про використання Путіним енергопостачання "як зброї", глава уряду ФРН зазначив: "Мені вже на ранньому етапі було ясно, що справа може дійти до цього". Канцлер запевняє, що ще тоді дійшов висновку: "Ми можемо використовувати дешевий газ із Росії, але ми не повинні ставити себе у залежність від нього, а маємо розвивати інші джерела постачання".

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Як мер Гамбурга, він виступав за будівництво терміналів для скрапленого природного газу (СПГ) на північному узбережжі Німеччини, заявив Шольц. "На жаль, безрезультатно", - зазначив канцлер. За словами Шольца, під час перебування на посаді міністра фінансів ФРН він продовжив роботу над досягненням цієї мети. "Попередній уряд зокрема ухвалив закон, який зробив планування для будівництва терміналів СПГ у Брунсбюттелі, Штаді та Вільгельмсгафені економічно доцільнішим", - зазначив канцлер. Сьогодні Німеччина має вигоду з того, додав він. При цьому, за словами Шольца, для проєктів на тому етапі не вдалося знайти фінансових спонсорів, тож інвестицій так і не було зроблено.

Водночас Шольц не став відповідати на запитання, чи був він єдиний у своїй позиції щодо диверсифікації постачання енергоносіїв, коли входив до складу попереднього уряду Анґели Меркель (Angela Merkel). "Незабаром після мого обрання канцлером я запитав відповідальні структури в канцелярії канцлера, що ми робитимемо, якщо газ із Росії перестане надходити. На жаль, планів щодо цього не було", - заявив Шольц.

Критика на адресу Шольца через Гамбурзький порт

Раніше, 20 жовтня, журналісти громадсько-правових телерадіокомпаній WDR і NDR повідомили про намір Шольца, всупереч думці шести міністрів уряду, дозволити продати частину акцій Гамбурзького порту китайській державній компанії COSCO - одного зі світових лідерів у галузі морських вантажних та контейнерних перевезень. У відповідь "Союз-90"/"Зелені" та члени ліберальної Вільної демократичної партії нагадали про досвід із російським газом.

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За словами міністра юстиції ФРН ліберала Марко Бушмана (Marco Buschmann), "не можна допустити, щоб будь-яка критично важлива інфраструктура Німеччини потрапила під контроль китайського уряду. Це питання незалежності". Бушман закликав не повторювати з Китаєм помилок, вчинених із Росією.