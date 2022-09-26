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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: picture alliance/dpa
Здоров'яНімеччина

Канцлер ФРН Шольц заразився коронавірусом

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
2 год. тому

У канцлера Німеччини Олафа Шольца діагностували вірус SARS-CoV-2. Він продовжує працювати в ізоляції з легкими симтомами.

https://www.dw.com/uk/kancler-frn-solc-zarazivsa-koronavirusom/a-63247153

Коронавірус SARS-CoV-2 виявлено у канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава уряду ФРН відчуває "легкі симптоми" і перейшов у режим самоізоляції, повідомив офіційний представник кабміну Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у понеділок, 26 вересня.

Усі публічні зустрічі канцлера скасовані. Однак він братиме участь в інших заходах відеозв'язком - зокрема й у запланованій на 28 вересня зустрічі з главами урядів федеральних земель.

Шольц у ніч проти 26 вересня повернувся з дводенної поїздки країнами Аравійського півострова. Під час візитів до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару йшлося насамперед про постачання енергоносіїв до Німеччини.

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Інфекція у глави МВС Фезер

Вранці 26 вересня про своє зараження повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ковід вперше дістався і мене. Вірус залишається підступним", - написала вона у Twitter, закликавши співгромадян берегти себе в нинішні осінні місяці.

Вірус SARS-CoV-2 станом на 26 вересня був підтверджений у 32,95 мільйона жителів Німеччини, повідомив Інститут імені Роберта Коха. З них 149 458 людей померли, а близько 32,17 мільйона ​​одужали. До цього дня у ФРН зроблено 185,4 мільйона щеплень від COVID-19. 76,3 відсотка жителів країни щеплені повністю, а 62,2 відсотка населення отримали бустерну дозу вакцини.

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