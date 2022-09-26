Канцлер ФРН Шольц заразився коронавірусом

Коронавірус SARS-CoV-2 виявлено у канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). Глава уряду ФРН відчуває "легкі симптоми" і перейшов у режим самоізоляції, повідомив офіційний представник кабміну Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) у понеділок, 26 вересня.
Усі публічні зустрічі канцлера скасовані. Однак він братиме участь в інших заходах відеозв'язком - зокрема й у запланованій на 28 вересня зустрічі з главами урядів федеральних земель.
Шольц у ніч проти 26 вересня повернувся з дводенної поїздки країнами Аравійського півострова. Під час візитів до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Катару йшлося насамперед про постачання енергоносіїв до Німеччини.
Вранці 26 вересня про своє зараження повідомила міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "Ковід вперше дістався і мене. Вірус залишається підступним", - написала вона у Twitter, закликавши співгромадян берегти себе в нинішні осінні місяці.
Вірус SARS-CoV-2 станом на 26 вересня був підтверджений у 32,95 мільйона жителів Німеччини, повідомив Інститут імені Роберта Коха. З них 149 458 людей померли, а близько 32,17 мільйона одужали. До цього дня у ФРН зроблено 185,4 мільйона щеплень від COVID-19. 76,3 відсотка жителів країни щеплені повністю, а 62,2 відсотка населення отримали бустерну дозу вакцини.
Шольц, зброя, Україна:чому канцлер змушений виправдовуватись