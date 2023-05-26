  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Зруйнована обстрілами армії РФ будівля в Авдіївці, 23 травня 2023 року
Зруйнована обстрілами армії РФ будівля в Авдіївці, 23 травня 2023 рокуФото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)/Telegram
Конфлікти

Шольц відкинув можливість "холодного миру" в Україні

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Росії не слід розраховувати на заморожування лінії фронту в Україні, заявив канцлер ФРН. Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з української території.

https://p.dw.com/p/4Rq4V

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг Москву від сподівань на те, що війну в Україні може бути заморожено вздовж кордонів українських територій, окупованих Росією. "Росія повинна зрозуміти, що не може бути мови про укладення "холодного миру" шляхом проведення "кордону" між Росією та Україною по нинішній лінії фронту. Це узаконило б загарбницьку війну Путіна", - заявив Шольц в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger, оприлюдненому в п'ятницю, 26 травня.

"Йдеться про справедливий мир, і запорука такого миру - виведення російських військ", - cказав федеральний канцлер. Водночас Шольц залишив відкритим питання, чи стосується ця вимога і Криму, анексованого Росією 2014 року.

Ухильна відповідь щодо Криму

На уточнювальне запитання канцлер лише повторив свої слова: "Виведення військ. Не наша справа формулювати за Україну, які домовленості вона хоче укласти".

Читайте також: Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Шольц також ухилився від питання, чи потрібно повалити президента Росії Володимира Путіна. "Я невисокої думки про такі спекуляції. Зрештою уряди в Москві та Києві повинні будуть досягти домовленості", - сказав він.

Канцлер також зазначив, що вже досить давно не розмовляв із Путіним телефоном, але має намір знову поговорити з ним у відповідний час.

Чому міністр оборони ФРН у захваті від військових ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Олаф Шольц і Володимир Зеленський на пресконференції у Берліні

Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Шольц: Німеччина і надалі підтримуватиме Україну

Канцлер ФРН Олаф Шольц після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Німеччина буде надавати Україні підтримку, в тому числі і військову, стільки часу, скільки це буде потрібно.
Політика14 травня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рятувальники в Дніпрі (архівне фото)

Удар ракетою по медзакладу в Дніпрі: є загиблий і поранені

Конфлікти50 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Секретар РНБО України Олексій Данілов

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

Конфлікти19 год. тому
external

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії

Данілов: ми будемо свідками розпаду Росії

Політика20 год. тому01:22 хв.
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни Тернер

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Музика26 хв. тому
Verteidigungsminister Boris Pistorius bei Ausbildung ukrainischer Soldaten

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ

Політика21 год. тому
external

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

120 км на протезах задля обладнання для шпиталю

Суспільство23 год. тому01:27 хв.
Різдвяна служба ПЦУ в Києві

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Релігія23 год. тому
На головну сторінку