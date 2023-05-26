Шольц відкинув можливість "холодного миру" в Україні

Росії не слід розраховувати на заморожування лінії фронту в Україні, заявив канцлер ФРН. Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з української території.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) застеріг Москву від сподівань на те, що війну в Україні може бути заморожено вздовж кордонів українських територій, окупованих Росією. "Росія повинна зрозуміти, що не може бути мови про укладення "холодного миру" шляхом проведення "кордону" між Росією та Україною по нинішній лінії фронту. Це узаконило б загарбницьку війну Путіна", - заявив Шольц в інтерв'ю газеті Kölner Stadt-Anzeiger, оприлюдненому в п'ятницю, 26 травня.

"Йдеться про справедливий мир, і запорука такого миру - виведення російських військ", - cказав федеральний канцлер. Водночас Шольц залишив відкритим питання, чи стосується ця вимога і Криму, анексованого Росією 2014 року.

Ухильна відповідь щодо Криму

На уточнювальне запитання канцлер лише повторив свої слова: "Виведення військ. Не наша справа формулювати за Україну, які домовленості вона хоче укласти".

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Шольц також ухилився від питання, чи потрібно повалити президента Росії Володимира Путіна. "Я невисокої думки про такі спекуляції. Зрештою уряди в Москві та Києві повинні будуть досягти домовленості", - сказав він.

Канцлер також зазначив, що вже досить давно не розмовляв із Путіним телефоном, але має намір знову поговорити з ним у відповідний час.