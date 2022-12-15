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Канцлер Німеччини Олаф Шольц поруч з турбінами для "Північного потоку"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц поруч з турбінами для "Північного потоку"Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS
ПолітикаКанада

Канада відновлює санкції щодо турбін "Північного потоку"

Павло Мильников | Анастасія Шепелева
30 хв. тому

Дозвіл, що виводить турбіни для газопроводу "Північний потік" з-під санкцій, більше не виконує відведеної для нього ролі, заявили канадські міністри Мелані Жолі та Джонатан Вілкінсон.

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Канада відкликає дозвіл, який виводить турбіни для газопроводу "Північний потік" з-під санкцій, запроваджених щодо Росії. Оттава визнає, що обставини змінилися, а дозвіл більше не виконує відведеної для нього ролі, йдеться в спільній заяві міністерки закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, опублікованій в ніч на четвер, 15 грудня.

Рішення про відкликання ухвалили після тісних консультацій з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками, наголошується в документі.

Водночас Канада продовжить підтримувати енергетичну безпеку України та Європи. Так, Оттава переведе 115 мільйонів канадських доларів (79,5 мільйона євро) на відновлення української енергетичної інфраструктури. Ці кошти отримані завдяки митам на імпорт товарів з Росії та Білорусі, пояснили міністри.

"Північний потік": призупинення поставок і вибухи

Російський концерн "Газпром" у червні істотно скоротив постачання газу в Європу "Північним потоком". Причиною цього компанія назвала відсутність агрегатів для перекачування сировини. У липні Оттава видала дозвіл на відправлення турбін Siemens, які проходили технічне обслуговування в Монреалі, назад у Німеччину для передачі "Газпрому". Російська сторона відмовилася прийняти агрегат, висуваючи різні вимоги.

Наприкінці серпня російський концерн призупинив постачання сировини "Північним потоком" на три дні, проте після закінчення цього строку не відновив прокачування, пояснивши це витоком масла. У Європейському Союзі вважають цю причину надуманою.

Наприкінці вересня стало відомо про витоки на двох нитках "Північного потоку" та одній нитці "Північного потоку-2". Розслідуванням інцидентів займаються в Німеччині, Данії та Швеції. Спецслужби ФРН припускають, що це була диверсія з використанням водолазів або підводного човна. Служба державної безпеки Швеції за підсумками огляду місць витоків на газопроводах підтвердила, що причиною стали вибухи

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