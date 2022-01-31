Канада відкликає частину дипломатів з України

На тлі зростаючої напруженості між Росією та Україною Канада вирішила тимчасово відкликати з Києва "неключових співробітників" свого посольства і родичів дипломатів, що залишилися в країні. Відповідну заяву опублікували на сайті канадського уряду в неділю, 30 січня.

Водночас, як зазначається у повідомленні, команду дипмісії посилять експерти, які спеціалізуються, зокрема, на реформах сектору безпеки та врегулюванні конфліктів. "Вони збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати ситуацію, що змінюється, і реагувати на неї на підтримку України", - йдеться у заяві.

Таким чином, посольство Канади у Києві продовжить свою роботу. Канадська влада "продовжує уважно стежити за ситуацією", зазначається далі. "Безпека канадців залишається нашим головним пріоритетом", - наголошується в документі.

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Заклики Зеленського

Рішення канадської влади було ухвалено, незважаючи на заклики президента України Володимира Зеленського не евакуювати із країни співробітників іноземних дипломатичних місій. "Найпростіше - бути з нами, бути в Україні. Я дякую всім вам, нашим друзям і партнерам, які сьогодні стоять з нами пліч-о-пліч, дипломатичні місії, які в Україні продовжують працювати в звичайному режимі. Ця присутність більш багатозначна і красномовна, ніж тисяча слів", - наголосив він на зустрічі із закордонними ЗМІ та послами напередодні.

Раніше США зобов'язали залишити Україну сім'ї дипломатів американського посольства у Києві. Водночас у Євросоюзі зараз не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Він закликав не драматизувати ситуацію, поки переговори з Росією тривають.

Напруга довкола України

За даними Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москвазаперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія виставила низку вимог до США та НАТО щодо скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.