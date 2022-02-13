Канада та Австралія переводять дипломатів з Києва до Львова через загрозу РФ

На тлі можливого нового російського вторгнення Канада і Австралія призупинили роботу посольства у Києві та перемістили дипломатичний персоналу тимчасові офіси у Львові. Про це повідомили очільники міністерств закордонних справ країн у суботу, 12 лютого.

"З огляду на подальше погіршення безпекової ситуації, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні України, ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові та тимчасово призупинимо роботу нашого посольства в Києві", - зазначила очільниця канадського МЗС Мелані Джолі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі

За її словами, робота посольства в Києві відновиться, як тільки "ситуація з безпекою в Україні дозволить гарантувати належне надання послуг та безпеку співробітників".

Зазначається, що дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме. Зокрема, послуги для громадян Канади продовжуватимуть надаватися з тимчасового офісу лише за попереднім записом.

Водночас МЗС Канади попередило, що їхні можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими.

При цьому Жолі закликали громадян Канади покинути Україну. "Як завжди, нашим пріоритетом у цих ситуаціях є забезпечення безпеки всіх канадців на місцях. Канадці мають і надалі уникати поїздок в Україну. Ми закликаємо тих, хто зараз перебуває в Україні, виїхати зараз", - зазначила вона.

Також враховуючи погіршення безпекової ситуації, спричинене стягуванням російських військ на кордон України, з Києва виїхали співробітники посольства Австралії, повідомила міністерка закордонних справ країни Меріс Пейн. "Тимчасово призупинена робота нашого посольства в Києві", - цитує Пейн агенція dpa.

Очільниця МЗС Австралії додала, що діяльність посольства буде тимчасово перенесена до Львова.

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Евакуація з України

У четвер, 10 лютого, президент США Джо Байден закликав американців, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через загрозу війни з Росією.

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що він за жодного сценарію не готовий відправляти американських військових до України для евакуації громадян США: "Коли американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, це буде світова війна".

Невдовзі після заяви Байдена почали з'являтися повідомлення із щонайменше 18 країн із закликом до своїх громадян залишити Україну. Серед них Великобританія, Фінляндія, Кувейт, Японія, Нідерланди та інші.

12 лютого про закриття генконсульства у Дніпрі і перенесення його роботи до Львова оголосила Німеччина. Також держдепартамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади. Натомість Європейський союз не планує закривати свої дипломатичні представництва в Україні, і вони продовжують працювати.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інших країн НАТО, писало видання.