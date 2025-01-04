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ПолітикаУкраїна

Головування Канади у G7: Україна залишається пріоритетом

Олександр Куницький
4 січня 2025 р.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі провела першу офіційну розмову у новому статусі країни - з українським колегою Андрієм Сибігою. Дипломати говорили, серед іншого, про оборонні потреби України.

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Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі (фото з архіву)Фото: Blair Gable/REUTERS

З 1 січня 2025 року Канада почала річне головування у Великій сімці (G7), до якої також входять Франція, Італія, Японія, Німеччина, Великобританія та США. Міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі вже провела першу офіційну розмову у новому статусі країни - з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

"Оскільки Канада розпочинає своє головування в G7, мій перший офіційний дзвінок був Андрію Сибізі. Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє", - написала Жолі в мережі X у п'ятницю, 3 січня.

Вона наголосила, що Канада завжди залишатиметься сильним союзником України.

Сибіга: Обговорили ситуацію на фронті і оборонні потреби

Своєю чергою Сибіга зазначив, що вони з Жолі обговорили "хороший прогрес українсько-канадського партнерства у 2024 році", а також ситуацію на фронті, оборонні потреби України та головні міжнародні події, які заплановані на майбутнє.

"Я вдячний за підтвердження того, що Україна буде пріоритетом канадського головування в G7 у 2025 році", - написав він у X.

Нагадаємо, що на те, що підтримка України має залишатися пріоритетом і під час головування Польщі у Раді ЄС вказав Голова Європейської ради Антоніу Кошта. За словами європейського високопосадовця, для того, щоб домогтися справедливого миру і спільної європейської безпеки, необхідно і далі розглядати оборону як стратегічний пріоритет для ЄС. 

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