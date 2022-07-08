24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 8 липня (час київський).

++07.31++

Канада надішле влітку Україні 39 бронемашин від General Dynamics

Канада надішле Україні 39 бронемашин від General Dynamics влітку, повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд. Їх можна використовувати і як машини для перевезення військових, і як карети швидкої допомоги, і як транспортні засоби для технічного обслуговування, пише Reuters. Поставка стане частиною військової допомоги в 500 мільйонів канадських доларів, оголошеної минулого тижня прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті НАТО в Мадриді.

Читайте також: Домовленість про розширення, Україна та 300 тисяч військових: саміт НАТО, сповнений несподіванок