 Канада надішле влітку Україні 39 бронемашин від General Dynamics | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Канада надішле влітку Україні 39 бронемашин від General Dynamics

135-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 8 липня.

Спільні навчання українських і канадських військових у квітні 2021 року

Спільні навчання українських і канадських військових у квітні 2021 року

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 7 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 8 липня (час київський).

++07.31++

Канада надішле влітку Україні 39 бронемашин від General Dynamics

Канада надішле Україні 39 бронемашин від General Dynamics влітку, повідомила міністерка оборони країни Аніта Ананд. Їх можна використовувати і як машини для перевезення військових, і як карети швидкої допомоги, і як транспортні засоби для технічного обслуговування, пише Reuters. Поставка стане частиною військової допомоги в 500 мільйонів канадських доларів, оголошеної минулого тижня прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо на саміті НАТО в Мадриді.

Читайте також: Домовленість про розширення, Україна та 300 тисяч військових: саміт НАТО, сповнений несподіванок

Дивитись відео 06:50

Саміт НАТО: західна зброя для України і розширення Альянсу (30.06.2022)

Реклама

Докладно

Український письменник Сергій Жадан

Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

Сергій Жадан відповів німецьким інтелектуалам, які закликають завершити війну в Україні за допомогою дипломатії.  

При нестачі газу BASF доведеться, ймовірно, зупинити в Людвігсгафені нову установку з виробництва ацетилену

Як промисловість ФРН готується до відключення газу з Росії

Німецькій промисловості ий газ потрібен не стільки як сировина, скільки як паливо. А його часто можна замінити.  