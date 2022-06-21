Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 21 червня (час київський).

++10.27++

Понад 200 тисяч із 800 тисяч українських біженців, прийнятих Німеччиною після початку війни, розв'язаної Росією проти України 24 лютого, зареєструвалися на німецьких біржах праці як такі, що шукають роботу. Про це повідомили видання групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) із посиланням на дані Федерального відомства з праці.

++09.58++

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon заявила про тимчасове закриття магазинів в РФ і продажів онлайн з 27 червня. Мережа закривається "через зовнішні умови", які не дозволяють забезпечувати поставки товарів, йдеться в повідомленні. У Росії працювало 60 магазинів Decathlon.

++09.28++

Українські сили берегової охорони зуміли значно нейтралізувати можливості росіян щодо встановлення контролю над акваторією Чорного моря, йдеться в щоденному аналітичному звіті британської розвідки. Там вказано, що українці, оснащені береговими протикорабельними комплексами Harpoon, переданими західними союзниками, істотно ускладнили можливості дій російським силам. Як приклад цього наводиться нещодавнє влучення ракетами Harpoon в російський транспортник "Василий Бех". Використання таких озброєнь завадило реалізувати початкові російські плани щодо контролю цієї частини Чорного моря та створення загроз для Одеської області, йдеться в звіті.

++09.00++

Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

Медаль Муратова

Головний редактор російського видання "Новая газета" Дмитро Муратов продав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру 2021 року на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів.

Усі вторговані кошти передадуть до Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям-біженцям і їхнім сім'ям.

Читайте детальніше: Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України

++08.31++

Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні, повідомляє The Washington Post із посиланням на некролог у виданні його рідного міста. Він став "щонайменше другим американцем, який загинув" в Україні, пише газета.

52-річний американець воював на боці України та загинув у бою 15 травня. Цю інформацію підтвердили в Державному департаменті США, зазначає агенція Reuters.

++07.58++

Росіяни не припиняють штурм Сєвєродонецька - Генштаб ЗСУ

Як повідомляє у традиційному ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України,

російські війська не припиняють штурмові дії "з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк" . Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Сиротине і Біла Гора, де українські війська "успішно протидіють". На Сєвєродонецькому напрямку зафіксували авіаудари по українських позиціях поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська.

. Росіяни намагаються штурмувати населені пункти Сиротине і Біла Гора, де українські війська "успішно протидіють". На Сєвєродонецькому напрямку зафіксували авіаудари по українських позиціях поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська. На Слов'янському напрямку неподалік Богородичного та Долини українські війська відбили штурмові дії армії РФ. Росіяни систематично здійснювали артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка, завдали авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Бахмутському напрямку тривають бої. Росіяни проводять наступальні дії в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір'я. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку російські війська завдали авіаційного удару в районі Нью-Йорка, обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам'янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксований авіаудар поблизу Щербаків. Українські військові припинили спроби штурмових дій росіян у районі Мар'їнки.

На Харківському напрямку зафіксували обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка. На Харківщині росіяни зосередили зусилля на утриманні зайнятих рубежів та намагаються завадити виходу українських підрозділів у тил російського угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку.

На Південнобузькому напрямку росіяни здійснювали обстріли поблизу Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Вони завдали авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба.

++07.29++

Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів

Канада збирається дозволити конфіскацію підсанкційних активів для подальшої передачі Україні на післявоєнну відбудову. Про це журналістам повідомила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд після зустрічі зі своєю американською колегою Джанет Єллен. "Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що в найближчі дні мій бюджетний законопроєкт буде ухвалений. В ньому вперше в Канаді містяться заходи, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи. Ми вважаємо, що це справді важливо розширювати наші законні повноваження, бо буде дуже-дуже важливо знайти гроші на відбудову України, і я не можу подумати про більш доречне джерело цього фінансування, ніж заморожені російські активи", - сказала вона.