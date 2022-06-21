Канада хоче дозволити передачу Україні конфіскованих активів

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118-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 21 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами вівторка, 21 червня (час київський).
++10.27++
Понад 200 тисяч із 800 тисяч українських біженців, прийнятих Німеччиною після початку війни, розв'язаної Росією проти України 24 лютого, зареєструвалися на німецьких біржах праці як такі, що шукають роботу. Про це повідомили видання групи Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) із посиланням на дані Федерального відомства з праці.
++09.58++
Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon заявила про тимчасове закриття магазинів в РФ і продажів онлайн з 27 червня. Мережа закривається "через зовнішні умови", які не дозволяють забезпечувати поставки товарів, йдеться в повідомленні. У Росії працювало 60 магазинів Decathlon.
++09.28++
Українські сили берегової охорони зуміли значно нейтралізувати можливості росіян щодо встановлення контролю над акваторією Чорного моря, йдеться в щоденному аналітичному звіті британської розвідки. Там вказано, що українці, оснащені береговими протикорабельними комплексами Harpoon, переданими західними союзниками, істотно ускладнили можливості дій російським силам. Як приклад цього наводиться нещодавнє влучення ракетами Harpoon в російський транспортник "Василий Бех". Використання таких озброєнь завадило реалізувати початкові російські плани щодо контролю цієї частини Чорного моря та створення загроз для Одеської області, йдеться в звіті.
++09.00++
Головний редактор російського видання "Новая газета" Дмитро Муратов продав свою медаль лауреата Нобелівської премії миру 2021 року на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів.
Усі вторговані кошти передадуть до Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) на допомогу українським дітям-біженцям і їхнім сім'ям.
Читайте детальніше: Російський журналіст продав нобелівську медаль для допомоги біженцям з України
++08.31++
Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні, повідомляє The Washington Post із посиланням на некролог у виданні його рідного міста. Він став "щонайменше другим американцем, який загинув" в Україні, пише газета.
52-річний американець воював на боці України та загинув у бою 15 травня. Цю інформацію підтвердили в Державному департаменті США, зазначає агенція Reuters.
++07.58++
Як повідомляє у традиційному ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України,
++07.29++
Канада збирається дозволити конфіскацію підсанкційних активів для подальшої передачі Україні на післявоєнну відбудову. Про це журналістам повідомила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд після зустрічі зі своєю американською колегою Джанет Єллен. "Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що в найближчі дні мій бюджетний законопроєкт буде ухвалений. В ньому вперше в Канаді містяться заходи, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи. Ми вважаємо, що це справді важливо розширювати наші законні повноваження, бо буде дуже-дуже важливо знайти гроші на відбудову України, і я не можу подумати про більш доречне джерело цього фінансування, ніж заморожені російські активи", - сказала вона.