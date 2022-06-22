Канада думає, як відновити постачання газу до Німеччини "Північним потоком"

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119-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 22 червня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 червня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 22 червня (час київський).
++08.09++
Українські війська відбили штурм у напрямку Вуглегірської теплової електростанції та зупинили наступ військ РФ у напрямку Молодіжне - Катеринівка, повідомляє генеральний Штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Тривають спроби РФ повністю захопити Сєвєродонецьк. Також російські війська намагаються штурмувати Слов'янськ - "здійснюють систематичний вогневий вплив, щоб створити умови для відновлення наступу на місто", йдеться у зведенні.
Тривають спроби росіян не допустити наступ ЗСУ на Південнобузькому напрямку. У зведенні наголошується, що РФ утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей задля демонстрації присутності. Для посилення росіяни перегрупували війська на Бахмутському напрямку фронту. Тривають обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжчини. Крім того, війська РФ здійснили авіаудари поблизу Красногорівки Донецької області та Білої Криниці Херсонської області. В Чорному морі Росія підготувала до застосування шість носіїв крилатих ракет типу "Калібр".
++07.51++
Збройні сили України вразили на острові Зміїному зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" армії РФ, а також радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Про це йдеться в зведенні оперативного командування ЗСУ "Південь" за 21 червня. "Остаточні результати дорозвідуються", - сказано в повідомленні.
++07.37++
У Ростовській області РФ 21 червня розбився російський штурмовик Су-25 . Пресслужба Південного військового округу РФ заявила, що літак розбився під час планового навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, льотчик загинув. За попередніми даними, аварія трапилась через технічну несправність. За інформацією ЗМІ, штурмовик летів на надмалій висоті і міг зачепити лінію електропередачі через помилку пілотування.
++07.24++
Ситуація в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією, вважає президент США Джо Байден. "Думаю, на певному етапі в справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки росіяни зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав він в інтерв'ю журналістам.
++07.11++
Канада вивчає способи відновлення постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1", обсяг якого знизився через те, що турбіни Siemens, які проходили технічне обслуговування, застрягли в цій країні. Про це заявив канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон в інтерв'ю агенції Bloomberg. "Ми хочемо поважати санкції, тому що їх запровадили не просто так", - сказав він і при цьому зазначив, що мета обмежень не полягає в тому, щоби "заподіяти істотний біль Німеччині, яка є одним з найближчих друзів і союзників".