Канада думає, як відновити постачання газу до Німеччини "Північним потоком"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами середи, 22 червня (час київський).

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Українські війська відбили штурм у напрямку Вуглегірської теплової електростанції та зупинили наступ військ РФ у напрямку Молодіжне - Катеринівка, повідомляє генеральний Штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Тривають спроби РФ повністю захопити Сєвєродонецьк. Також російські війська намагаються штурмувати Слов'янськ - "здійснюють систематичний вогневий вплив, щоб створити умови для відновлення наступу на місто", йдеться у зведенні.

Тривають спроби росіян не допустити наступ ЗСУ на Південнобузькому напрямку. У зведенні наголошується, що РФ утримує до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей задля демонстрації присутності. Для посилення росіяни перегрупували війська на Бахмутському напрямку фронту. Тривають обстріли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжчини. Крім того, війська РФ здійснили авіаудари поблизу Красногорівки Донецької області та Білої Криниці Херсонської області. В Чорному морі Росія підготувала до застосування шість носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

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Збройні сили України вразили на острові Зміїному зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" армії РФ, а також радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Про це йдеться в зведенні оперативного командування ЗСУ "Південь" за 21 червня. "Остаточні результати дорозвідуються", - сказано в повідомленні.

++07.37++

У Ростовській області РФ 21 червня розбився російський штурмовик Су-25 . Пресслужба Південного військового округу РФ заявила, що літак розбився під час планового навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, льотчик загинув. За попередніми даними, аварія трапилась через технічну несправність. За інформацією ЗМІ, штурмовик летів на надмалій висоті і міг зачепити лінію електропередачі через помилку пілотування.

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Ситуація в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією, вважає президент США Джо Байден. "Думаю, на певному етапі в справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки росіяни зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав він в інтерв'ю журналістам.

++07.11++

Канада думає, як відновити постачання газу до Німеччини "Північним потоком"

Канада вивчає способи відновлення постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1", обсяг якого знизився через те, що турбіни Siemens, які проходили технічне обслуговування, застрягли в цій країні. Про це заявив канадський міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон в інтерв'ю агенції Bloomberg. "Ми хочемо поважати санкції, тому що їх запровадили не просто так", - сказав він і при цьому зазначив, що мета обмежень не полягає в тому, щоби "заподіяти істотний біль Німеччині, яка є одним з найближчих друзів і союзників".