Камалу Харріс підтримала більшість делегатів Демпартії США

Висунення віцепрезидентки США кандидаткою на президентських виборах після відмови Джо Байдена балотуватись підтримують понад 2,5 тисячі з майже 4 тисяч делегатів Демократичної партії.

Після виходу президента США Джо Байдена з передвиборних перегонів віцепрезидентка Камала Харріс оголосила, що заручилася підтримкою більшості делегатів Демократичної партії для призначення кандидаткою на майбутніх виборах.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ввечері я змогла отримати широку підтримку, необхідну для висунення партією", - заявила вона 22 липня.

За словами Харріс, вона з нетерпінням чекає офіційної номінації партією незабаром.

Харріс зібрала рекордні донати на кампанію

За даними проведеного американською інформаційною агенцією Associated Press опитування членів з'їзду Демократичної партії, понад 2500 делегатів ухвалили рішення підтримати Харріс. Цей показник набагато вищий за необхідну більшість - щонайменше 1976 з майже 4000. Про необхідну підтримку Харріс делегатами Демпартії повідомили також телеканал CNN та інші американські ЗМІ.

Крім того, за 24 години після заяви Байдена про відмову від балотування Харріс зібрала рекордну суму донатів на кампанію - 81 мільйон доларів.

З'їзд демократів, на якому відбудеться офіційне висунення партійного кандидата, відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.

Президентські вибори призначені на 5 листопада.