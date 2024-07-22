Камала Харріс готова балотуватись в президенти США

Після зняття Джо Байденом своєї кандидатури віцепрезидентка США заявила, що збирається "заслужити та виграти" номінацію на вибори від Демократичної партії для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом.

Після того як президент США Джо Байден відмовився від участі у виборах віцепрезидентка Камала Харріс підтвердила, що готова балотуватися від Демократичної партії замість нього.

"Для мене велика честь отримати схвалення президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію", - сказала вона.

Харріс додала, що "зробить усе, щоб об'єднати Демократичну партію" та націю для перемоги над республіканцем Дональдом Трампом.

Трамп зі свого боку раніше казав телеканалу CNN, що "перемогти Харріс буде простіше", ніж Байдена.

Зняття Джо Байдена з виборів президента США

Ввечері 21 липня Байден заявив, що не балотуватиметься на вибори президента, які пройдуть 5 листопада.

За його словами, він ухвалив таке рішення в інтересах Демократичної партії та країни загалом. Останнім часом усе більше партійців закликали Байдена вийти з перегонів.

Байден пообіцяв незабаром виступити зі зверненням до нації та розповісти подробиці свого рішення. Він додав, що зосередиться на виконанні президентських обов'язків до кінця поточного терміну.

Замість своєї кандидатури Байден запропонував демократам розглянути висунення Харріс, висловивши їй свою "повну підтримку". "Демократи, настав час згуртуватися й перемогти Трампа. Давайте зробимо це!" - написав президент у соціальній мережі X.

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