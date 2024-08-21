Камала Гарріс прийняла номінацію як кандидатка від Демпартії

Камала Гарріс прийняла своє затвердження як кандидатки на посаду президента США від Демократичної партії на національному з'їзді партії в Чикаго (штат Іллінойс). Віцепрезидентка США у вівторок, 20 серпня, підключилася до з'їзду по відеозв'язку з розташованого неподалік Мілуокі (штат Вісконсин).

"Для нас - велика честь бути вашими номінантами", - наводить слова Гарріс також від імені кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза телекомпанія CNN. "Це - кампанія, заснована на силі народу, і разом ми прокладаємо новий шлях вперед", - додала вона. Делегати від усіх штатів і територій США проголосували на з'їзді на користь 59-річної Гарріс, однак ідеться про чисту формальність. Віцепрезидентка чинної адміністрації фактично стала офіційною кандидаткою від демократів на посаду президента на початку серпня, заручившись підтримкою більшості делегатів у ході віртуального голосування.

Читайте також: Вибори в США: сміх як таємна зброя Камали Гарріс

Залучила близько пів мільярда доларів

Гарріс - перша жінка з не білим кольором шкіри, яка стала номінанткою від однієї з двох найбільших політичних партій США. З програмною промовою вина виступить 22 серпня, в заключний день зустрічі членів Демпартії.

За чотири тижні з 21 липня - на момент вступу в передвиборну гонку - Гарріс залучила близько пів мільярда доларів як внесок на виборчу кампанію, повідомляє Reuters із посиланням на джерело. Разом із коштами, зібраними діючим президентом Джо Байденом, загальна сума становить понад мільярд доларів. Ще ніколи в історії США цей поріг не вдавалося перетнути так швидко, відзначає агенція.

Читайте також: Що очікувати Києву й Москві в разі перемоги Гарріс на виборах у США?