Каллас не виключає санкцій щодо Грузії

Верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас застерегла владу Грузії від насильства проти демонстрантів, які протестують проти рішення уряду відкласти євроінтеграцію країни.

Верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас застерегла владу Грузії від насильства проти демонстрантів, які протестують проти рішення уряду відкласти переговори з ЄС про вступ до блоку.

"Очевидно, що застосування насильства проти мирних демонстрантів є неприйнятним, і грузинський уряд повинен поважати волю грузинського народу", - заявила Каллас у Києві у неділю, 1 грудня. У цей день вона, президент Європейської Ради Антоніу Кошта та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули з неанонсованим візитом до столиці України - для усіх трьох це є перший день перебування на нових посадах у ЄС.

"Що стосується Європейського Союзу, то це, безумовно, має наслідки для наших відносин з Грузією", - додала Каллас, яку цитує AFP. Вона зазначила, що 27 країнам-членам ЄС були запропоновані "варіанти" щодо того, як реагувати, включаючи потенційне запровадження санкцій. "У нас є різні варіанти. Але, звичайно, ми повинні дійти згоди", - наголосила Каллас.

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У Тбілісі, біля парламенту Грузії, третій день тривають протести, які намагається розігнати поліція. Демонстранти протестують проти рішення уряду відкласти переговори про членство в Європейському Союзі на тлі післявиборної кризи. Правоохоронці застосовують до протестувальників водомети та сльозогінний газ. Загалом за перші дві ночі протестів поліція затримала близько 150 людей.

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