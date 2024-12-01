  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаЄвропа

Каллас не виключає санкцій щодо Грузії

Дмитро Шварц
1 грудня 2024 р.

Верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас застерегла владу Грузії від насильства проти демонстрантів, які протестують проти рішення уряду відкласти євроінтеграцію країни.

https://p.dw.com/p/4ncJq
Верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас
За словами Каллас, у ЄС є різні варіанти дійФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

Верховна представниця ЄС з зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас застерегла владу Грузії від насильства проти демонстрантів, які протестують проти рішення уряду відкласти переговори з ЄС про вступ до блоку.

"Очевидно, що застосування насильства проти мирних демонстрантів є неприйнятним, і грузинський уряд повинен поважати волю грузинського народу", - заявила Каллас у Києві у неділю, 1 грудня. У цей день вона, президент Європейської Ради Антоніу Кошта та комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос прибули з неанонсованим візитом до столиці України - для усіх трьох це є перший день перебування на нових посадах у ЄС.

"Що стосується Європейського Союзу, то це, безумовно, має наслідки для наших відносин з Грузією", - додала Каллас, яку цитує AFP. Вона зазначила, що 27 країнам-членам ЄС були запропоновані "варіанти" щодо того, як реагувати, включаючи потенційне запровадження санкцій. "У нас є різні варіанти. Але, звичайно, ми повинні дійти згоди", - наголосила Каллас.

Читайте також: Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

У Тбілісі, біля парламенту Грузії, третій день тривають протести, які намагається розігнати поліція. Демонстранти протестують проти рішення уряду відкласти переговори про членство в Європейському Союзі на тлі післявиборної кризи. Правоохоронці застосовують до протестувальників водомети та сльозогінний газ. Загалом за перші дві ночі протестів поліція затримала близько 150 людей.

Читайте також: США призупиняють стратегічне партнерство з Грузією - Держдеп

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час акції протесту проти рішення уряду призупинити євроінтеграцію, 28 листопада 2024 року

Президентка Грузії Зурабішвілі: Легітимного парламенту немає

Президентка Грузії Зурабішвілі: Легітимного парламенту немає

Саломе Зурабішвілі оголосила, що не складатиме президентські повноваження, оскільки, на її думку, в країні немає легітимного парламенту, який би затвердив її наступника. Тим часом у Тбілісі знов проходить акція протесту.
Суспільство30 листопада 2024 р.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію українського Майдану

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Тим часом в низці міст люди знову збираються на акції протесту.
Політика30 листопада 2024 р.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті

Президентка Грузії звинуватила уряд у конституційному перевороті

Раніше у цей день прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив відмову від переговорів про вступ країни в ЄС до кінця 2028 року. У Тбілісі проходять протести.
Політика28 листопада 2024 р.