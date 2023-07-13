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"Кадирівці" атакують ЗСУ начиненими вибухівкою авто - Лондон

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Після підкріплення російських військ чеченськими підрозділами в районі Мар'їнки почастішали атаки по позиціях ЗСУ бронемашинами, начиненими вибухівкою, кажуть в британській розвідці.

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Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров
Глава Чеченської республіки РФ Рамзан КадировФото: Chingis Kondarov/REUTERS

За кілька днів після того, як чеченські підрозділи прибули в район Мар'їнки на Донеччині, почалися російські атаки бронемашинами, начиненими вибухівкою. Про це йдеться в огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії у четвер, 13 липня.

"У червні 2023 року з'явилося кілька повідомлень про використання російськими військами застарілих броньованих автомобілів, начинених кількома тоннами вибухівки, як саморобних вибухових пристроїв. Екіпаж, найімовірніше, покидає машину після того, як задає їй курс", - зазначається в огляді.

Британські розвідники припускають, що саме чеченські бійці ініціювали таку тактику атак. У міноборони нагадують, що ті мають досвід використання саморобних вибухових пристроїв ще з часів чеченських війн 1990-х років. Також у Британії зазначають, що чеченці, які воюють на боці України, теж використовували подібні пристрої в січні 2023 року.

У британській розвідці констатують, що більшість авто з вибухівкою не доїжджають до цілі, оскільки підриваються на мінах або їх знищують вогнем. "Однак ці пристрої спричиняють надзвичайно потужні вибухи, які можуть мати психологічний ефект на сили оборони", - наголошують в огляді.

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ЗСУ атакували казарму "кадирівців" - Андрющенко

Між тим, радник законного мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко повідомив у середу про влучання Збройними силами України (ЗСУ) в казарму "кадирівців", розташовану на території заводу імені Ілліча. За його даними, поранених вивозили потайки в бік Донецька, "що може свідчити про їхній важкий стан".

ЗСУ офіційно про такий удар не повідомляли. Водночас, за даними генерального штабу, російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи в Маріуполі: вони здійснюють рейди по будинках місцевих мешканців і перевіряють документи та телефони.

Речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов тим часом заявив в ефірі національного телемарафону, що росіяни вночі "активно вивозили вантажівками тіла російських військовослужбовців" зі знищеного напередодні в окупованому Бердянську Запорізької області готелю "Дюна". За даними російських ЗМІ, під час удару загинув генерал-лейтенант Олег Цоков, який командував ракетними ударами по Україні та нібито обіймав посаду заступника командувача Південного військового округу РФ.

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Як чеченський батальйон імені Дудаєва воює на боці України

 

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