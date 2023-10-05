Качка: Україна призупинила скарги на сусідів у СОТ

Спори Києва з сусідніми країнами в СОТ нині "поставлені на паузу", заявив торговий представник України Тарас Качка. Проблема щодо ввезення української продукції в ЄС буде усунута в найближчі тижні чи місяці, вважає він.

Україна "поставила на паузу" скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) через обмеження імпорту низки українських агротоварів. Про це повідомив у четвер, 5 жовтня, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка у Брюсселі.

"Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (ввезення української агропродукції - Ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування, тощо. Це буде дуже активна робота. Тому поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - цитує Качку агентство "Інтерфакс-Україна".

Водночас торгпред України наголосив, що у СОТ увесь цей час проводилися консультації, але не спір як такий. "Ми не у спорі - ми не оформлювали робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ - Ред.) цю справу, і для консультацій є 60 днів", - зауважив Качка, додавши, що для України важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС".

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Качка: Нині жодна країна не забороняє транзит

За словами Качки, Україна вже врегулювала митне оформлення товарів, які йдуть транзитом через п'ять сусідніх країн, і нині жодна країна його не забороняє. "Це велике спільне досягнення. У нас залишився єдиний чутливий пункт - це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це - мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", - наголосив він.

Також Качка висловив сподівання, що Варшава і Київ зможуть повернутися до обговорення проблемних питань після виборів у Польщі. На його думку, між країнами немає жодних системних перешкод, і вирішення непорозумінь - питання часу. "До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі", - наголосив Качка, зазначивши, що інтерес українських експортерів - просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий.

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Зернова суперечка

Українське збіжжя стало причиною загострення торговельної суперечки між Києвом та сусідніми країнами. 15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт низки українських агротоварів до п'яти країн. З цим рішенням погодилися Румунія та Болгарія. А от Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити заборону в односторонньому порядку. У відповідь Київ заявив про плани подати позови на ці країни до арбітражу СОТ.

Крім того, пролунали заяви про перспективу накласти ембарго на імпорт польської цибулі, помідорів, капусти та яблук. Торговельна суперечка почала переходити у політичну площину. Однак згодом 21 вересня міністри аграрної політики України та Польщі домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн. Водночас Польща попросила Україну відкликати скаргу до СОТ.