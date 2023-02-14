Кабмін спростив ввезення в Україну товарів для ЗСУ

Відтепер на низку товарів для військових не вимагатимуть дозвіл Держслужби експортконтролю. Однак волонтери кажуть, що з осені дозволи почали вимагати у Польщі і Словаччині, що також затримує постачання для ЗСУ.

Кабінет міністрів України у вівторок, 14 лютого, розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, що можуть імпортуватися без дозволу Державної служби експортного контролю, повідомила пресслужба міністерства економіки.

"Сьогоднішні рішення сприятимуть оперативному забезпеченню Збройних сил України необхідними для відсічі російській агресії сучасними приладами та технікою, зокрема військовими роботами", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення також сприятиме розвитку виробництва оборонної продукції в Україні. "Наприклад, такої високотехнологічної галузі, як виготовлення безпілотних літальних апаратів", - зауважила Свириденко.

Згідно з ухваленою постановою українського уряду, відтепер без дозволу можна ввозити в Україну, зокрема, дрони та комплектуючі до них; роботів; апаратуру керування вогнем, камери, прилади нічного та телевізійного бачення; оптичні приціли для зброї; засоби зв'язку; глушники, з'ємні обойми; парашути та параплани; засоби розмінування; антидронові рушниці.

Також відтепер можна буде отримати міжнародний імпортний сертифікат чи інший документ про гарантію для цих товарів від Державної служби експортного контролю.

Раніше уряд скасував необхідність отримання гарантійних листів для ввезення дронів.

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Перешкоди у Польщі і Словаччині

Між тим, в інтерв'ю Цензор.net волонтер Тарас Маланюк з групи "УкрСпецІмпорт" розповів, що з осені 2022 року особи, які везуть в Україну дрони, тепловізори та інше обладнання для потреб ЗСУ, почали стикатися з затримками і на виїзді з європейських країн.

Затримки обумовлені вимогами отримувати дозволи в ліцензійних органах країн Європейського Союзу, оскільки з європейського боку зазначені речі розглядаються як товари подвійного вжитку.

За його словами, спочатку дозволи почали вимагати митники у Польщі. Це почало значно затримувати ввезення відповідних товарів, оскільки отримання необхідних дозволів може тривати більше місяця. З січня дозволи вимагають і на кордоні в Словаччині.

"Можливо, тригером цього стало те, що 23 січня була ухвалена додаткова зміна в резолюції ЄС про товари подвійного призначення і словацькі митні служби внесли зміни в митну базу", - зауважує Маланюк.

Він додав, що з цього питання Верховна Рада робила звернення до Сейму Польщі "з проханням посприяти спрощенню процедури отримання дозволів". "Але, я так розумію, що це пройшло на якомусь бюрократичному рівні. Польський Сейм відповів на це звернення і відписав, що вони не можуть міняти європейські закони. На цьому тоді питання закрилось", - розповів волонтер.

При цьому, за словами Маланюка, коли виникла схожа проблема із ввезенням шоломів і бронежилетів, ще на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, Сейм вніс відповідні зміни до законодавства "і тепер процедура отримання дозволу на вивезення в Україну цих товарів триває буквально кілька години".

"Зараз потрібно досягти спрощення процедур отримання дозволів за кордоном, домовившись з владою наших союзників - Польщі та Словаччини. І потрібно це зробити якнайшвидше", - цитує Маланюка видання.

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