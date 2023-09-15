Кабмін схвалив проєкт держбюджету-2024

У 2024 році більше половини видатків планується спрямувати на сектор оборони і безпеки: 1,7 з 3,1 трильйона гривень. При цьому дефіцит держбюджету передбачений на рівні 20,4 відостка ВВП.

Кабінет Міністрів України на засіданні у п'ятницю, 15 вересня, схвалив проєкт закону про державний бюджет на 2024 рік, повідомляє пресслужба уряду. Сьогодні ж документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

"Збільшуємо фінансування розвитку ОПК та закупівлю дронів. Соціальна сфера, підвищення соціальних стандартів, підтримка ветеранів, фінансування освіти та медицини - також серед головних пріоритетів", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проєкт.

Доходи загального фонду держбюджету у 2024 році закладені на рівні 1,56 трильйона гривень, видатки - 3,1 трильйона гривень. Тобто дефіцит становити понад 1,5 трильйона гривень, що стновитиме 20,4 відсотка ВВП порівняно з 27 відостками у 2023 році.

Більше половини видатків - на оборону

За словами Марченка, видатки на безпеку і оборону залишаються на першому місці і "закладені на рівні не менше, аніж цього року".

Загалом на сектор оборони і безпеки у 2024 році передбачається виділити 1,7 трильйона гривень, що складає 21,6 відсотка внутрішнього валового продукту (ВВП).

Зокрема, фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу збільшиться у сім разів до 55,8 мільярда гривень, на закупівлю дронів виділять 48,1 мільярда гривень.

На потреби оборони до спеціального фонду державного бюджету планують зарахувати 96,3 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військові та правоохоронці та 30 мільярдів гривень державних гарантій.

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Збільшення соціальних видатків

На соціальний захист виділять 468,8 мільярда гривень, що на 5,6 відсотка більше, ніж у 2023 році. На підтримку ветеранів війни закладено 14,3 мільярда гривень - вдвічі більше ніж цьогоріч.

Переформатовані підходи до ветеранської політики, вперше враховані видатки на інститут помічника ветерана - 3,8 мільярда гривень, на пілотний проект щодо зубопротезування - 749 мільярда гривень.

На освіту передбачається виділення 178,8 мільярда гривень, що передбачає підвищення зароплат вчителів на 18 відсотків. На охорону здоров’я - 201,9 мільярда гривень.

Збільшення зарплат

Проєктом бюджету передбачено підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 7 100 гривень з 1 січня та до 8 000 гривень з 1 липня. Посадовий оклад працівника І тарифного розряду єдиної тарифної сітки зросте до 3 195 гривень з січня й до 3 600 гривень з липня.

Прожитковий мінімум з 1 січня буде підвищений до 2 920 гривень.