Кабмін приєднається до глобального Тижня "Відкритого уряду"

Кабінет Міністрів України з 17 травня приєднається до Тижня "Відкритого уряду" (Open Gov Week). "Він проходитиме одночасно в усіх країнах-учасницях глобальної ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" з 17 до 21 травня", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у соцмережі Facebook у неділю, 16 травня.

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Як стверджує Шмигаль, "уряд щоденною роботою рухається в цьому напрямку відкритості: збільшення кількості електронних послуг, покращення системи прозорих закупівель, спрощення доступу до інформації".

До ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" (Open Government Partnership) на сьогодні приєдналися близько 80 урядів країн світу. Учасники зобов'язуються просувати прозорість, залученість громадян та модернізацію процесів управління. У лютому цього року уряд України затвердив план дій із впровадження ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021-22 роках

Шмигаль повідомив також про запуск найближчим часом онлайн-платформи "ВзаємоДія", яка призначена для взаємодії уряду, громадян та інститутів громадянського суспільства. "Завдяки цій платформі буде максимально спрощено комунікацію з органами виконавчої влади, створено зручні умови для залучення громадськості до обговорення проєктів важливих державних рішень", - запевнив Шмигаль.