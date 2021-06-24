Кабмін пропонує РНБО запровадити персональні санкції щодо посадовців Білорусі

Кабінет Міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони (РНБО) запровадити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи до фізичних осіб Республіки Білорусь. Відповідне рішення ухвалене на засіданні українського уряду в середу, 7 липня.

Санкції пропонують запровадити задля захисту національних інтересів України строком на три роки. При цьому перелік осіб у рішенні Кабміну не додається. Зазначається, що такий крок пов'язаний з рішенням Ради ЄС від 2 жовтня 2020 року та від 6 листопада 2020 року про запровадження санкцій до фізичних осіб, які причетні до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, а також до осіб, які причетні до порушення декларації про права людини, залякування, репресій, насильницького придушення мирних протестів, застосування тортур, затримання, зокрема громадян України.

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Нагадаємо, з 26 травня була запроваджена заборона прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонено літати в повітряному просторі Білорусі. Крім того, Держприкордонслужбі доручили припинити оформлення пасажирів, які прямують із Білорусі або до Білорусі, в митних пунктах аеропортів. З 29 травня Кабмін України заборонив використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Білорусі.

2 липня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що доручив прикордонним військам "повністю перекрити" кордон із Україною. Білоруські прикордонники перейшли на посилену охорону кордону.

Україна не визнала Лукашенка президентом Білорусі після виборів у серпні 2020 року.