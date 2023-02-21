Дейнега й Шевченко - заступники міністра оборони (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 лютого.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення заборонити діяльність політичної партії "Партія регіонів" та зобов'язав передати її активи та майно у власність держави, інформує пресслужба інстанції.

Як зазначається в повідомленні, колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № П/857/1/23 про заборону Політичної партії "Партія регіонів".

"Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Партія регіонів". Зобов'язано передати майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави", - ідеться в повідомленні.

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У посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 21 лютого, в Брюсселі на пресконференції за підсумком тристоронніх переговорів Україна-ЄС-НАТО.

"Рік потому (після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року - Ред.) ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру, - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти: він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і контактує з Північною Кореєю та Іраном", - цитує Столтенберга агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, НАТО "дедалі більше стурбоване тим, що Китай, можливо, планує надати військову підтримку у війні Росії, пише dpa.

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Столтенберг нагадав, що рік тому "Путін розпочав свою незаконну війну проти мирного сусіда". Альянс і партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, але НАТО має також інше завдання - "запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України", додав він. "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - запевнив Столтенберг.

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Українська енергосистема працює без дефіциту потужностей вже 10 днів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав він на засіданні уряду, цитує "Інтерфакс-Україна".

++16.43++

Кабмін призначив Віталія Дейнегу та Андрія Шевченка заступниками міністра оборони. Про кадрові рішення повідомив сам очільник оборонного відомства України Олексій Резніков на своїй сторінці в Facebook. Резніков також нагадав, що 14 лютого Кабмін підтримав призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка на посаду його заступника. "Це безперечне посилення команди міністерства", - написав Резніков.

Водночас як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі, Віталія Дейнегу призначено заступником міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, а Андрія Шевченка - заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Дейнега - волонтер і журналіст, Шевченко - колишній народний депутат, експосол України в Канаді, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Боррель закликав терміново передати Україні всі боєприпаси зі складів в Європі

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Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики Європейського Союзу Жозеп Боррель надіслав листа міністрам оборони країн-членів ЄС із проханням передати Україні наявні в них боєприпаси. Про це він розповів у вівторок, 21 лютого, на пресконференції у Брюсселі після тристоронньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Після того, як учора я слухав своїх колег, міністрів закордонних справ, негайно після цього, учора вночі, я надіслав листа всім міністрам оборони, який вони отримають сьогодні, з проханням надати Україні боєприпаси з їхніх складів і ті, що передбачені вже укладеними з промисловістю контрактами, віддавши Україні пріоритет", - цитує Борреля інформагентство "Інтерфакс-Україна". За його словами, у нинішній ситуації час вимірюється "тижнями, а не місяцями".

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Влада Румунії ухвалила рішення призупинити роботу Російського центру культури й науки в Бухаресті, повідомляє румунське МЗС. Посла РФ запросили до МЗС Румунії й повідомили про рішення румунської влади призупинити діяльність центру. На думку румунської влади, "Центр навмисно негативно впливав на румунську громадську думку і значно відхилився від цілей зміцнення культурних зв'язків між Румунією і Росією". "Призупинення діяльності центру має відбутися не пізніше за 20 серпня 2023 року, до цього часу необхідно завершити всі адміністративні процедури, пов'язані з цим заходом", - наголошується в комюніке.

Російський центр культури й науки в Бухаресті створений на підставі Угоди між урядами Румунії та Росії про відкриття та умови діяльності Румунського інституту культури в Москві та Російського центру науки й культури в Бухаресті. Цю угоду було підписано в Москві 9 липня 2013 року, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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Український суд визнав винним і засудив до 10 років позбавлення волі працівника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії пішов воювати проти України та був узятий у полон. Про відповідне рішення суддів повідомив у вівторок, 21 лютого, сайті Служби безпеки України (СБУ).

Про засудженого повідомляється, що "у лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на харківському і краматорському напрямках". "Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів. Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Засудженого було взято в полон під час одного з боїв у Донецькій області у вересні 2022 року, кажуть у спецслужбі.

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У Херсоні щонайменше шестеро людей загинули, ще 12 дістали поранень внаслідок обстрілу силами РФ місцевого ринку і зупинки громадського транспорту, повідомили в ОК "Південь" у вівторок, 21 лютого.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що шкодує про рішення Росії призупинити свою участь у новому Договорі про ядерне роззброєння зі Сполученими Штатами. "Протягом останніх років Росія порушувала і відходила від ключових угод з контролю над озброєннями, - сказав Столтенберг, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. - З сьогоднішнім рішенням про договір СНО вся архітектура контролю над озброєннями була зруйнована", - сказав він. "Я наполегливо закликаю Росію переглянути своє рішення і поважати чинні угоди", - додав Столтенберг.

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Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів РФ заявив, що Росія "призупиняє участь" у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Нам стратегічну поразку хочуть завдати і лізуть на наші ядерні об'єкти. У зв'язку з цим змушений заявити сьогодні про те, що Росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", - цитує "Інтерфакс".

Ця угода передбачає скорочення як ядерних зарядів, так і засобів їхньої доставки: міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет із запуском з підводних човнів, важких бомбардувальників.

За словами Путіна йдеться не про вихід із договору, а лише про зупинення участі у ньому.

++13.28++

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав "абсурдом" звинувачення президента Володимира Путіна на адресу Заходу. "Ніхто не нападає на Росію. Існує певний абсурд у тому, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або когось іншого", - заявив він.

Салліван також сказав, що сьогоднішня очікувана промова американського президента Джо Байдена у Варшаві не буде якимось словесним "протистоянням" чи "змаганням" з Путіним.

++13.15++

Президент РФ Володимир Путін знову звинуватив Захід у розпалюванні війни в Україні. "Я хочу це повторити: це вони розв'язали війну. А ми використовували силу і використовуємо, щоб її зупинити", - заявив глава російської держави в посланні Федеральним зборам. Путін повторив свої твердження про те, що так звана "спецоперація", була розпочата "для захисту" РФ і для ліквідації "нацистської загрози". За його словами, Росія робила все можливе, щоб вирішити проблеми Донбасу мирними засобами, але "за нашою спиною готувався зовсім інший сценарій".

Путін виступив з промовою на Федеральних зборах Фото: Sergei Karpukhin/TASS/IMAGO

Також на думку Путіна, російська економіка після введення санкцій виявилася "набагато міцнішою, ніж очікували на Заході", "вийшла на новий цикл зростання", а рубль "зміцнюється", "будується незалежна від долара система міжнародних розрахунків". "За підсумками 2022 року ВВП Росії знизився на 2,1 відсотка. Це нижче, ніж прогнозувалося раніше", - зазначив президент

++12.54++

Підрозділи Сил оборони України провели спільні навчання на північному напрямку і тренувалися відбивати імовірний наступ та висадку тактичних десантів противника. Українські військові використовували зокрема техніку і озброєння, отриману від країн-партнерів.

У Києві навчатимуть військових капеланів

++12.35++

Створена у 2022 році Служба військового капеланства Збройних Сил України вперше організувала підготовку військових капелані. Вона відбуватиметься на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальною програмою, інформує Генштаб ЗСУ.

++12.05++

Президент РФ Володимир Путін у посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що РФ буде змушена відсувати загрозу від своїх кордонів у разі постачання Україні далекобійних систем, передають Українські Новини. "Одна обставина має бути зрозумілою всім: чим далекобійніші західні системи надходитимуть в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів", - сказав він. Путін також заявив, що мета Заходу - завдати Росії стратегічної поразки, та пообіцяв "реагувати відповідним чином". На думку глави РФ, перемогти Росію на полі бою неможливо.

Мелоні прибула до України з візитом

++11.50++

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва у вівторок,21 лютого, повідомив агенції AFP її речник. Як очікується, вона проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Італійська прем'єрка неодноразово висловлювала бажання відвідати Україну, щоб продемонструвати підтримку її уряду після вторгнення Росії майже рік тому.

++11.05++

КНР готова "запропонувати китайську мудрість для політичного врегулювання української кризи", заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, виступаючи на відкритті форуму з безпеки в Пекіні. За його словами, КНР також готова "працювати разом із міжнародним співтовариством для розвитку діалогу та консультацій, розв'язання проблем усіх сторін і гарантування спільної безпеки".

++10.40++

В Росії під час чергової хвилі мобілізації планують масово набирати до армії студентів вищих навчальних закладів очної форми навчання, стверджує в Telegram головне управління розвідки міністерства оборони України. Для мобілізації студентів створюють так звані "дільниці оповіщення", які будуть допомагати військкоматам вручати повістки, відповідні розпорядження вже надані керівникам низки російських ВНЗ.

В ГУР прогнозують, що нова хвиля мобілізації в РФ, ймовірно, буде проведена до 1 квітня - початку весняного призову на строкову службу, хоча за необхідності початок призову може бути відтермінований.

++10.15++

Антикремлівська коаліція складається з 54 країн, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю телеканалу FREEДОМ. "Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, підкреслюю, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу. Це абсолютно інші настрої, ніж рік тому, коли нам давали три дні на те, що впаде столиця, і три тижні максимум на те, що впаде вся країна", - наголосив він.

++09.50++

США виділили близько 73,1 мільярда євро на підтримку України, а Європейський Союз - 54,9 мільярда євро за майже рік від початку повномасштабного вторгнення Росії, йдеться у звіті німецького Кільського інституту світової економіки (IfW). "Нерішучість європейців у перший рік війни - це примітне явище", - прокоментував дослідження керівник аналітичної групи Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).

В IfW зауважують, що європейські країни виділяють на підтримку Києва лише 5-10 відсотків від тих сум, які вони спрямовують на внутрішні потреби з подолання наслідків війни.

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++09.15++

Консорціум журналістів європейських ЗМІ отримав доступ до секретного документа Кремля під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації в Білорусі". Згідно з ним, РФ планує "поглинути" Білорусь до 2030 року.

Стратегія передбачає "забезпечення панівного впливу Російської Федерації в галузях соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти і культури".

Зокрема, заплановано збільшити кількість російських ЗМІ в Білорусі, а в кола політичної та військової еліти інтегрувати "проросійські групи впливу". Також Росія збирається запровадити спрощену процедуру видачі паспортів РФ білорусам.

++09.01++

Постачання першої партії вироблених у ФРН боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard в Україну очікується до липня, повідомляє CNN із посиланням на гендиректора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Він також повідомив, що "20 БМП Marder будуть готові до постачання в Україну до кінця березня".

++08.45++

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів в районах таких населених пунктів: Гряниківка і Масютівка Харківщини; Білогорівка - Луганщини, а також Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар'їнка на Донеччині, повідомляє генштаб ЗСУ.



РФ і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Українська сторона оцінює втрати РФ на війні у 144 тисячі осіб.

++08.33++

20 лютого у результаті обстрілів населених пунктів Донецької області було вбито троє мешканців, п'ятеро отримали поранення, повідомив у Telegram голова ОВА Павло Кириленко.

++08.20++

Війна Росії проти України у 2022 році обійшлася світовій економіці у понад 1,6 трильйона доларів США, підрахували в Інституті німецької економіки (IW). За оцінкою економістів, саме на таку величину скоротився обсяг світового виробництва. Цього року втрати світової економіки можуть збільшитися ще на один трильйон доларів.

Німецькій економіці війна коштувала вже близько 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів), або близько 2,5 відсотка ВВП.

++07.45++

МЗС ФРН опублікувало попередження про відвідування російських регіонів, що межують з Україною - Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю. Німецьке відомство закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, зазначивши, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначено на сайті МЗС Німеччини.

++07.20++

Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакета військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. Зокрема, Києву передадуть додаткові боєприпаси до систем HIMARS, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, чотири радари повітряного спостереження, чотири БМП Bradley і протипіхотні міни Claymore, йдеться на сайті Пентагону. Крім того, у пакеті є артилерійські снаряди, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку і медикаменти.

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ЄС продовжує на рік санкції проти Росії

++07.00++

Рада ЄС вирішила продовжити санкції щодо Росії до 24 лютого наступного року. Відповідну постанову опубліковано в "Офіційному журналі Євросоюзу". У ній підкреслюється, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Рішення набуває чинності з наступного дня після публікації, йдеться в документі.

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