Кабмін почав процедуру націоналізації "Сенс Банку"

"Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк України") стане державним банком після націоналізації. Акції фінустанови, яка належить підсанкційним олігархам, придбають в повному обсязі за одну гривню.

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 21 липня, ухвалив постанову, що передбачає націоналізацію "Сенс Банку" (колишнього "Альфа-банку України"). Про це йдеться у повідомленні міністерства фінансів та у відповідній постанові уряду.

У мінфіні стверджують, що участь держави у виведенні з ринку банку дасть змогу забезпечити його подальшу стабільну роботу, захист інтересів вкладників й інших кредиторів банку у зв’язку із застосуванням до власників санкцій, та запобігти негативним наслідкам на фінансовому ринку. За даними Національного банку України, кінцевими власниками банку є підсанкційні громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, РФ і Латвії Пьотр Авен та громадянин РФ Андрій Косогов.

У мінфіні запевняють, що націоналізація фінустанови не вплине на виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та клієнтами.

"Процедуру націоналізації банку, зокрема призначення нового керівництва, буде забезпечено у найкоротші терміни для його безперебійної роботи, - зазначили у міністерстві. - Після закінчення дії воєнного стану мінфін здійснить залучення інвесторів для продажу АТ "Сенс Банк".

"Сенс Банк" придбають за гривню

У постанові Кабміну "Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку" зазначається, що Україна в особі міністерства фінансів придбає у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції “Сенс Банку” у повному обсязі за одну гривню. Мінфін також стане органом управління корпоративними правами за акціями банку, що належать державі.

Напередодні Національний банк України ухвалив рішення рішення вивести з ринку "Сенс Банк". У березні фінустанова була визначена системно важливим банком України, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня сума можливого відшкодування вкладів становить 44,3 мільйона гривень.

Наприкінці травня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє НБУ націоналізовувати комерційні банки в разі санкцій проти їхніх власників.