24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 4 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 5 серпня (час київський).

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Кабмін конфіскує російське майно та активи в Україні

Кабінет міністрів України планує на засіданні в п'ятницю ухвалити рішення про конфіскацію російського майна та активів у країні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Перелік об'єктів сформовано. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно розділено на три категорії: перша - майно, яке належить російській державі, друга - активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя - активи російських банків", - розповів він. Уряд збирається затвердити указ президента України Володимра Зеленського, яким пропонується конфіскувати 903 об'єкти з першої категорії, 79 позицій - з другої та 824 - з третьої.

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У Львові з'явилась вулиця Чорнобаївська, буде вулиця Вакарчука

Львів планує "дерусифікувати" 53 вулиці, повідомив на брифінгу перший заступник мера, очільник робочої групи з перейменування Андрій Москаленко.

Львів

За його словами, міська рада вже ухвалила рішення про перейменування перших восьми вулиць. "Перейменовані декілька вулиць, які розміщені біля аеропорту. Дагестанська - в Гостомельську, Чуваська - в Чорнобаївську", - розповів він.

Наступного тижня планується ухвалити рішення по ще 31 вулиці. Серед обговорюваних назв - на честь співака Святослава Вакарчука.

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Росія висилає 14 співробітників посольств і консульств Болгарії. Про це оголосило міністерство закордонних справ РФ. Рішення прийняли у відповідь на рішення Болгарії вислати 70 працівників російських дипломатичних установ у країні, запровадити квоти на чисельність дипломатичного персоналу та тимчасово закрити консульство РФ.

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Після денного обстрілу армією РФ Миколаєва в місті вже 10 поранених, є загиблі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Служба безпеки України заявляє про затримання двох чоловіків, які нібито надавали бойовикам псевдоутворення "ДНР" координати, а згодом мали корегувати ракетний обстріл пам'ятника одному з лідерів Організації українських націоналістів Степану Бандері у Львові. При цьому їм оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про пропаганду війни. "В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки", - йдеться у повідомленні.

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Підозра в держзраді: СБУ затримала ексзаступника начальника розвідки

Колишньому заступнику начальника Головного управління розвідки міністерства оборони повідомили про підозру в державній зраді, повідомляють Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований та діяв в інтересах спецслужб РФ. Він нібито збирав і передавав таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні, форм і методів протидії російській агресії Збройними силами України та правоохоронними органами, діяльності стратегічно важливих об'єктів військово-промислового комплексу, агентурних зв'язків українських спецслужб на тимчасово окупованих територіях.

Його затримали ще на початку повномасштабної війни. "У лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного, він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

Ім'я чоловіка не вказується, але зазначається, що він навчався за часів СРСР у Московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе, був заступником начальника ГУР у 2008-2010 роках, потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України, має звання генерал-майора.

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Порівняно з 2021 роком, частка українців, які ідентифікують себе з Православною церквою України зросла з 42 до 54 відсотків, а з Українською православною церквою Московського патріархату - знизилась з 18 до чотирьох відсотків, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. При цьому ще 14 відсотків називають себе просто православними християнами, без конкретизації патріархату.

Опитування провели 6-20 липня методом телефонних інтерв'ю серед двох тисяч повнолітніх респондентів на територіях, що були підконтрольні українському уряду до початку повномасштабної війни.

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Україна зібрала вже шість мільярдів благодійних внесків через фандрайзингову платформу UNITED24, повідомив президент України Володимир Зеленський. "До платформи UNITED24 приєдналися люди зі 110 країн світу", - зазначається в офіційному телеграм-каналі голови держави. Він подякував усім, хто долучився до благодійного проєкту.

"Інтерфакс-Україна" нагадує: Володимир Зеленський підписав указ про створення ініціативи міжнародної благодійної підтримки UNITED24 17 травня. Кошти з фандрайзингової платформи перераховуються до Нацбанку та перенаправляються профільним міністерствам, зокрема на оборону та гуманітарні потреби.

++14.05++

Російське державне інформагентство "РИА Новости" повідомляє, що в Донецьку після українського удару горить будівля залізничного вокзалу.

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Максимум за півроку обіцяє побудувати багатоквартирні будинки, приміщення в яких надаватимуться внутрішньо переміщеним особам, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, вартість житла становитиме близько 700 доларів за квадратний метр.

"Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги", - цитує Тимошенко інформагентство "Інтерфакс-Україна".

За словами чиновника, спорудження таких будинків у відбувається в рамках Плану швидкого відновлення України, презентованому в швейцарському Логано, майданчики з підведеними комунікаціями вже обрано.

++13.00++

Німецький поштовий концерн Deutsche Post згортає свою діяльність у Росії. Йдеться, зокрема, про припинення транспортування вантажів та поштових відправлень усередині країни. Для співробітників, яких торкнулося цього рішення, компанія має намір розробити соціальний план. Контрактні зобов'язання у сфері імпорту та експорту залишаються чинними, повідомив голова концерну Франк Аппель (Frank Appel).

++12.40++

Міністерство розвитку громад та територій України почало відбір проєктів у рамках "Програми з відновлення України" відповідно до угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), повідомляє "Інтерфакс-Україна". Загальна сума проєктів першого відбору – до 200 мільйонів євро, прийом заявок триватиме до 2 вересня.

"Проєкти мають стосуватися саме відновлення життєво важливих об'єктів для людей. Зокрема, оновлення чи будівництво нових медичних закладів, навчальних закладів, ЦНАПів, а також капітального ремонту та реконструкції критичної інфраструктури та будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб та тих, хто через війну втратив житло", - цитує агентство міністра Олексія Чернишов.

++12.25++

В Миколаєві вводять подовжену комендантську годину на найближчі вихідні, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. Заборона на пересування містом триватиме з 23.00 5 серпня до 05.00 8 серпня.

++11.50++

Збройні сили України звільнили від окупантів село Дмитрівку в Ізюмському районі Харківщини, повідомляє голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов. За його інформацією українські військові "знищили багато техніки та піхоти противника". Зараз армійці закріплюють позиції поблизу села.

++11.30++

Канада відновлює тренування українських військових в рамках місії Unifier, яку призупинила у лютому перед російським вторгненням. Щоправда - в Великобританії, туди 12 серпня 90 канадських солдатів, повідомила міністерка оборони північноамериканської країни Аніта Ананд.

Читайте докладніше: Канада навчатиме українських військових у Великобританії

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У ніч проти 5 серпня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області, постраждалих серед мирного населення немає. "За попередніми даними, окупанти випустили чотири ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Унаслідок ворожого вогню повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено господарські будівлі та гаражі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, яка порушила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

++11.00++

Майже 2000 підприємств, та понад 4800 приватних підприємців перереєструвалися за окупаційними правилами у Запорізькій, Херсонській та Харківській областях, стверджує окупаційна адміністрація Херсонщини. В регіоні процес перереєстрації подовжено до 1 вересня начебто через "збільшення кількості відповідних звернень до податкової служби"

++10.50++

Влада України домагається розширення угоди щодо експорту зерна через Чорне море та включення до неї іншої української продукції. В угоді йдеться про логістику, рух суден Чорним морем, тому, зокрема, залізну руду, можна було б вивозити з України тим самим шляхом, заявив виданню Financial Timesзаступник міністра економіки України Тарас Качка. 1 серпня з порту Одеси вийшло перше суховантажне судно з українським зерном, через два дні він пройшов перевірку в Стамбулі і попрямував до Лівану. Угода про експорт українського продовольства морським шляхом було укладено у Стамбулі наприкінці липня.

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++10.40++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який йде з посади, закликав міську владу Берліна переглянути своє рішення щодо виставки розбитої на війні в Україні російської військової техніки, повідомила газета Tagesspiegel. Влада відповіла відмовою на заявку двох музейних операторів, готових влаштувати виставку перед посольством РФ у центрі Берліна. "Знищена російська військова техніка на виставці дозволила б людям у Німеччині на власні очі відчути жорстоку війну на знищення", - сказав Мельник виданню. За його словами, "українці шоковані тим, що влада округу Мітте відхилила заявку". Він назвав це рішення "справжнім скандалом". Виставка знищеної в Україні російської військової техніки раніше відбулася у Варшаві, Вроцлаві та Празі.

++09.55++

Російська армія обстріляла Корабельний район Миколаєва з далекобійної артилерії "Піон", снаряд влучив у приватний будинок, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Детальна інформація щодо постраждалих уточняється.

"Вночі та зранку, 5 серпня, ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про влучання у приватний будинок та пошкодження будинків навколо. Окрім того, відбулась пожежа на відкритій території внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків", - зазначив Кім у Telegram.

++09.45++

Дії росіян на Запорізькій АЕС, ймовірно, підірвали безпеку нормальної роботи станції, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. "Після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими", зазначають у звіті. Російські війська, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, зокрема у сусідньому місті Енергодар і використовують свої артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілів території України на західному березі річки Дніпро. Російська армія використовує захищений статус атомної електростанції, щоб зменшити ризик для свого обладнання та персоналу від нічних українських атак, наголошують у відомстві.

++09.25++

Під час нічного обстрілу Миколаєва поранені троє цивільних, пише мер міста Ігор Терехов. За його словами, під удар артилерії потрапили Салтівський, Індустріальний райони та Павлово Поле в Шевченківському районі міста.

"Постраждали житлові будинки, навчальні заклади, рятувальники знаходять боєголовки, що не розірвалися. У багатьох квартирах вибито вікна. Є інформація про осколкові прильоти до квартир городян", - повідомляє мер Харкова.

++09.15++

Росія 9 серпня запускає з космодрому "Байконур" іранський супутник "Хайям". Оснащений камерами високої роздільності. апарат дозволить Тегерану шпигувати за військовими об’єктами на Близькому Сході, але спочатку Москва має намір використати космічний апарат проти України, стверджує американська газета Washington Post, посилаючись на власні джерела у розвідці .

++09.00

Перший караван із трьох суден з українським зерном вийшов рано вранці у п'ятницю з портів Великої Одеси, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. "На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії", - написав він у фейсбуці.

++08.22++

У ніч на п'ятницю російські війська обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкодивши об'єкт інфраструктури без , повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. "Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі вранці.

++08.15++

Голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо потрапив до лікарні для термінового медичного огляду. Як пише він у своєму телеграм-каналі, керувати адміністрацією тимчасово буде "голова уряду" Сергій Єлісєєв, росіянин, який до переведення в Херсон керував апаратом уряду Калінінградської області РФ.

++08.05++

Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про знищення на Херсонщині чотирьох зенітно-ракетних систем С-300. "Саме з таких систем російські терористи обстрілюють Миколаїв останніми тижнями", - радіє мер міста Олександр Сєнкевич.

++07.55++

На Дніпровщині вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, повідомляє голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"По Нікополю ворог двічі поцілив з "градів". У місто прилетіло 40 реактивних снарядів. Пошкоджені до 10 приватних будинків та господарських споруд", пише Резніченко. За його інформацією, армія РФ також обстріляла з "ураганів" та ствольної артилерії Карпівська та Зеленодольська громади у Криворізькому районі.

++07.40++

На Донбасі армія РФ наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Її мета створити сприятливі умови для взяття Соледару та Бахмуту, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк, йдеться у щоденному ранковому зведенні генштабу збройних сил України.

На Бахмутському напрямку росіяни здійснювала обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Штурмові дії росіян з метою покращення тактичного положення, успіху не мали, відзначають у генштабі. На Авдіївському ж напрямку ведуться бої

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики.

На Харківському напрямку армія РФ вела обстріли в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки.

Також росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в прикордонних населених пунктах на Чернігівщині: Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода, також Старикове на Сумщині.

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай.

У генштабі зазначають, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

++07.20++

Ще два судна зі збіжжям покинули українські порти: Rojen - Чорноморськ, Navistar - порт Одеси.