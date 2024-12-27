Кабмін дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів

Уряд дозволив релігійним організаціям бронювати священнослужителів. Більше того, вимога щодо мінімальної зарплати на них не поширюється.

Кабінет міністрів України розширив перелік категорій осіб, які підлягають бронюванню під час мобілізації, додавши до них священнослужителів. Відповідні зміни передбачені постановою уряду № 1498 від 26 грудня.

Згідно зі змінами, бронюванню підлягатимуть священнослужителі за переліком посад, затвердженим Державною службою України з етнополітики та свободи совісті. Водночас, на них вимога щодо мінімальної заробітної плати у розмірі 20 тисяч гривень - як для співробітників критичних підприємств - не поширюватиметься.

Бронювання в "Дії" відновили після кібератаки

Раніше, 26 грудня, на порталі "Дія" відновилася робота функції бронювання працівників, яку призупиняли через масштабну кібератаку російських хакерів на держреєстри України 20 грудня. Для того, щоб скористатися цією функцією, потрібно через кабінет громадянина подати заяву з даними кандидатів на бронювання та надати підтвердження, що їхня заробітна плата відповідає вимогам. Відповідь за підсумками розгляду заяви має бути надана упродовж трьох днів.

"Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна - то надійде працівникам у застосунок Резерв+", - зазначили в "Дії". Проте, послуга досі є недоступною для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

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