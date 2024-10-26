Кабмін частково відновив бронювання від мобілізації

Рішення уряду передбачає, що працівники, які отримали статус заброньованих від мобілізації до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити бронювання.

Кабінет міністрів України напередодні погодив часткове відновлення бронювання військовозобов'язаних на підприємствах. Працівники, які отримали статус заброньованих від мобілізації до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно продовжити бронювання на аналогічний термін, повідомила пресслужба уряду у суботу, 26 жовтня.

Водночас у уряді наголосили, що аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, ухвалених за останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

"Причина аудиту - аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань", - наголошується у повідомленні.

За результатами перевірки в Кабміні мають намір оновити критерії бронювання.

Перевірка статусу критично важливих підприємств

Міністерство оборони України оголосило аудит критичних підприємств на предмет бронювання через стрімке зібльшення кількості заброньованих від мобілізації, повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. "Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців - зростання вдвічі", - констатував він.

Згодом на сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації принаймні до 15 листопада. "Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних", - повідомляється на сайті "Дії".

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