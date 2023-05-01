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First Republiс Bank
Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
ЕкономікаСполучені Штати Америки

JPMorgan придбав активи банку First Republic

Валерій Сааков
2 год. тому

Регулятор США дав згоду на придбання американським JPMorgan активів каліфорнійського банку First Republic Bank, акції якого останнім часом зазнали стрімкого падіння.

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Американський фінансовий велетень JPMorgan отримав дозвіл від Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC) на придбання активів фінансового інституту First Republic Bank. Про надання відповідної санкції регулятором стало відомо в понеділок, 1 травня.

JPMorgan візьме на себе "всі депозити, в тому числі незастраховані, та більшу частину активів", повідомив Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії.

Цій угоді передувало стрімке падіння вартості акцій First Republic Bank, зафіксоване на торгах минулого тижня, внаслідок стрімкого зниження обсягу депозитів, про яке повідомив сам банк.

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Раніше First Republic Bank виставив на продаж частину своїх активів. У керівництві банку сподівалися продажем активів зміцнити фінансовий стан і запобігти можливому арешту депозитів.

Так само минулого тижня федеральний уряд разом з FDIC і міністерством фінансів США звернулися до шести банків, щоб оцінити їхню зацікавленість у придбанні активів First Republic, повідомило джерело AFP минулого тижня на умовах анонімності.

Кризі з цією фінансовою інституцією передував колапс банку Silicon Valley Bank, який спеціалізувався на роботі з венчурним капіталом, що виявилося найбільшим фінансовим потрясінням після кризи 2008 року.

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За обсягами активів, які на кінець березня становили 233 мільярди доларів, First Republic виявився другим найбільшим банком в історії США, що опинився на межі банкрутства - за винятком інвестиційних банків, таких як Lehman Brothers, - після банкрутства Washington Mutual у 2008 році.

Заснований 1985 року First Republic Bank посідав 14 місце в банківській системі США за обсягами активів.

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