 Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.

Вакцина від коронавірусу

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) повідомило про надходження в вівторок, 16 лютого, заявки від американської компанії Johnson & Johnson на схвалення її вакцини від коронавірусу. Згідно з даними ЄАЛЗ, власне, європейська "дочка" Johnson & Johnson подала заявку на отримання умовного дозволу на застосування вакцини Janssen.

Перевірка цієї вакцини відбуватиметься за прискореною процедурою, наголошується в повідомленні європейського регулятора. В ЄАЛЗ припустили, що відповідне рішення щодо цього препарату варто очікувати до середини березня.

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Раніше американська фармкомпанія Johnson & Johnson вже подавала аналогічну заяву до Управління з санітарного нагляду за харчовими продуктами і медикаментами (FDA) в США. Компанія очікує отримати дозвіл на застосування її препарату за екстреною процедурою.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Леєн (Ursula von der Leyen) привітала цей крок фармкомпанії. Вона також запевнила, що Єврокомісія надасть дозвіл на застосування цього препарату одразу, як тільки надійде позитивна рекомендація ЄАЛЗ. 

Єврокомісія замовила раніше партію цієї вакцини для 200 мільйонів осіб.

Нагадаємо, дотепер в ЄС дозволили застосування вакцин від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer, американської корпорації Moderna й спільну розробку  Оксфордського університету і компанії AstraZeneca

Результати третьої фази клінічних випробувань вакцини, розробленої компанією Johnson & Johnson, вказують на те, що даний препарат зменшує ризик захворювання середнього та тяжкого ступеня тяжкості на 66 відсотків після чотирьох тижнів з моменту вакцинації.

Відмінність цієї вакцини від інших дозволених у ЄС полягає в тому, що її потрібно вводити в організм людини лише один раз.

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