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ЗМІ: Шпигун у Бундесвері мав доступ до секретної інформації

Дар'я Нинько
2 год. тому

Томас Г., якого затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, працював у відділі, завданням якого, серед іншого, була закупівля сучасних систем для радіоелектронної боротьби, повідомили німецькі ЗМІ.

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Будівля Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки у Кобленці, Німеччина
Будівля Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки у Кобленці, НімеччинаФото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Офіцер Бундесверу, заарештований за підозрами у шпигунстві на користь Росії, мав доступ до конфіденційної інформації під час своєї роботи в підрозділі військових закупівель. Про це у п'ятницю, 11 серпня, повідомляють німецькі ЗМІ.

Заарештований Томас Г. (Thomas H.) був співробітником Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки. За даними Spiegel Online і газети Zeit, чоловік працював у відділі, завданням якого, серед іншого, була закупівля сучасних систем для радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це, зокрема, технології для спостереження та виведення з ладу радіосистем противника, а також відключення ворожого радіо чи систем повітряного щита. Відділ також займається сучасною зброєю, якою користуються елітні спецпризначенці.

Посилаючись на неназвані джерела в органах безпеки, Spiegel повідомив, що підозрюваний мав "широкий доступ" до електронних можливостей військових.

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Німецька прокуратура оголосила про арешт підозрюваного в середу, 9 серпня. За даними прокуратури, з травня 2023 року Томас Г. з власної ініціативи неодноразово зв'язувався з генконсульством РФ у Бонні та посольством Росії у Берліні та пропонував їм співпрацю. При цьому він видав службову інформацію для подальшої передачі одній з російських спецслужб. 

Раніше Федеральна служба захисту конституції Німеччини (BfV) попереджала про ризик "агресивної російської шпигунської операції" на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн (Marco Buschmann) назвав "кричущим винятком" резонансний арешт співробітника Бундесверу, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), своєю чергою, заявив, що це успіх у боротьбі зі шпигунством

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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