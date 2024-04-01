Парламент Ізраїлю ухвалив закон про закриття "ворожих ЗМІ"

Парламент Ізраїлю (Кнесет) у понеділок, 1 квітня, затвердив у другому та третьому, остаточному, читанні закон, що дозволяє закривати "ворожі ЗМІ" у країні. Цей документ названий "законом Al Jazeera", оскільки спрямований саме проти цього телеканалу.

За ухвалення закону проголосував 71 депутат, 10 парламентарів висловились проти. Згідно із законом, міністр зв'язку Ізраїлю за згодою прем'єр-міністра може розпорядитися припинити мовлення іноземного каналу з Ізраїлю та на ізраїльській території у разі, якщо це фактично завдає шкоди безпеці держави. Крім того, мінзв'язку може ухвалювати рішення про закриття офісів такого ЗМІ та блокувати його сайт.

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Нетаньяху пообіцяв закрити Al Jazeera

Міністр зв'язку Ізраїлю після голосування пообіцяв, що канал Al Jazeera, що фінансується Катаром, буде закритий "найближчими днями". Також він наголосив, що "свободи вираження думок не буде для рупорів ХАМАСу в Ізраїлі", передає видання The Times of Israel.

"Ми створили ефективний і швидкий інструмент проти тих, хто використовує свободу преси, щоб завдати шкоди безпеці Ізраїлю та солдатам Армії оборони, і хто підбурює до тероризму під час війни", - прокоментував ухвалення закону прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він пообіцяв "вжити негайних заходів щодо закриття Al Jazeera", співробітники якого, за його словами, "брали активну участь у різанині 7 жовтня". Прем'єр також назвав телеканал "рупором ХАМАСу".

У Білому домі заявили, що підтвердження повідомлень про плани закрити Al Jazeera буде тривожним фактом.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 осіб. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 32 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.