  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль - ЗМІ

Олександр Куницький
3 листопада 2023 р.

Підготовка до візиту президента України Володимира Зеленського в Ізраїль перебуває на завершальній стадії, повідомляють місцеві ЗМІ.

https://p.dw.com/p/4YON7
Прапори України та Ізраїлю
Прапори України та ІзраїлюФото: Alexmak7/Zoonar/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Ізраїль. Підготовка до візиту перебуває на завершальній стадії, пише в п'ятницю, 3 листопада, ізраїльське видання The Times of Israel.

Зазначається, що Зеленський може прибути в Ізраїль у понеділок або вівторок.

Ізраїльський 12 канал вважає, що ця подія "стане сигналом про те, що освічений світ, який зазнає нападу, протистоїть менш освіченому світу, який нападає". "Це свідчитиме про щось на кшталт об'єднаного фронту Ізраїлю, України, Європи та США проти осі Росія-Іран", - йдеться в сюжеті.

Читайте також: Зеленський про події в Махачкалі: Ненависть до інших націй - системна в РФ

Страх розлютити Росію

Протягом останнього року Ізраїль чинив опір наближенню до України, щоб не розлютити Росію, яка контролює небо над Сирією, зауважує The Times of Israel. Втім, така позиція "викликала роздратування США, а часом і обурення України, якій неодноразово відмовляли у проханнях про надання наступальної зброї".

Читайте також: Ізраїль перестав попереджати Росію про удари по Сирії - ЗМІ

Раніше, за даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль відмовив Офісу президента України в проханні дати згоду на візит Зеленського, зазначивши, що це "не на часі". Запит надійшов після нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в Ізраїлі, США та Євросоюзі. Тоді Зеленський публічно закликав лідерів країн світу відвідати Ізраїль та "підтримати людей, які постраждали від терористичних атак".

Читайте також: Посол Ізраїлю в Україні: Зеленський - бажаний гість

Ізраїль проти ХАМАСу: що буде з допомогою для України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Парламентською асамблеєю НАТО

Зеленський критикує роль Ірану у війні в Україні та Ізраїлі

Зеленський критикує роль Ірану у війні в Україні та Ізраїлі

Є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а є терористична держава, яка напала на Україну - порівняв Зеленський напади на Ізраїль та Україну. Він закликав Захід до єдності у протидії глобальним викликам.
Політика9 жовтня 2023 р.
Ракетний залп в напрямку Ізраїля, випущений 10 жовтня 2023 року з території Сектора Гази

Ізраїль і Україна: "Різні фронти однієї війни"

Ізраїль і Україна: "Різні фронти однієї війни"

Чи причетна Росія до нападу ХАМАС на Ізраїль? Якими будуть його наслідки для України? Чи зміниться скептична позиція Ізраїлю щодо України? Інтерв'ю з експертом у питаннях Близького Сходу Ігорем Семиволосом.
Конфлікти11 жовтня 2023 р.
Бойовики угруповання ХАМАС у Газі (архів)

Терористи ХАМАСу подякували Путіну за сприяння

Терористи ХАМАСу подякували Путіну за сприяння

Терористичне ісламістське угроповання ХАМАС поцінувало "невтомні зусилля Росії щодо припинення "агресії" Ізраїлю.
Конфлікти14 жовтня 2023 р.
Більше публікацій