Ізраїльські представники в ООН одягнули жовті зірки

За словами постпреда Ізраїлю, жовта зірка нагадає членам ООН, до чого призводить "мовчання перед обличчям зла".

Постійний представник Ізраїлю при Організації Об'єднаних Націй Гілад Ердан і його колеги з делегації вдягнули під час засідання Ради Безпеки ООН 30 жовтня жовті зірки, подібні до тих, які нацисти зобов'язували носити євреїв у період Голокосту.

Одягнувши зірку з написом "Ніколи більше", Ердан заявив, що "деякі країни-члени нічого не засвоїли за минулі 80 років".

"Деякі з вас забули, чому був заснований цей орган. Я нагадаю вам. З цього дня, щоразу коли ви будете на мене дивитися, ви пам'ятатимете, що означає мовчати перед обличчям зла. Як мої дідусі та бабусі й дідусі та бабусі мільйонів євреїв, відтепер моя команда і я носитимемо жовті зірки", - цитує його агентство dpa.

За його словами, вони носитимуть зірку доти, доки ООН не засудить звірства палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС (визнане терористичним Ізраїлем, США та Євросоюзом. - Ред.) і не вимагатимете негайного звільнення заручників.

Постпред додав, що порівняння втрат з обох боків після атаки ХАМАСу так само неприпустиме, як порівняння втрат нацистської Німеччини та Великобританії у Другій світовій війні.

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Резолюція Генасамблеї ООН без засудження нападу ХАМАСу

Генеральна асамблея ООН 27 жовтня ухвалила резолюцію з закликом до "негайного постійного і стійкого гуманітарного припинення вогню", що "веде до припинення бойових дій". На підтримку проголосували представники 120 з 193 держав-членів організації.

Резолюцію внесла Йорданія, яка традиційно виступає на боці палестинців у конфлікті, що загострився після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. У тексті не згадується ХАМАС, відсутня вимога звільнити ізраїльських військових, захоплених бойовиками ХАМАСу, та не згадується право Ізраїлю на самооборону.

З закликом внести згадку ХАМАСу в текст резолюції перед голосуванням виступив постійний представник Канади при ООН Роберт Рей. Він зазначив, що, не зробивши цього, Генасамблея ООН не визнає один з найстрашніших терактів у світі. Пропозицію Канади не підтримали.

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