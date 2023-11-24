Ізраїльська армія ліквідувала "командувача ВМС" ХАМАСу

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що інтенсивні бойові дії в Секторі Гази триватимуть ще щонайменше два місяці.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ліквідувала 23 листопада авіаударом на півдні Cектора Гази "командувача військово-морськими силами" (ВМС) палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Амара Абу Джалалу.

Вранці 24 листопада між ЦАХАЛом і ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я. Сторони погодили його для обміну заручників на ув'язнених. Водночас Ізраїль уже запевнив, що після виконання умов угоди бої продовжаться.

Міністр: Бойові дії триватимуть ще два місяці

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, зокрема, що, щойно закінчиться тимчасове перемир'я, ЦАХАЛ відновить інтенсивні бойові дії, які триватимуть ще щонайменше два місяці.

За його словами, за час перемир'я ізраїльські війська мають підготуватися до нових боїв і поповнити запаси зброї.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі наголосив, що встановлення контролю над північною частиною Сектора Гази є лише першим етапом тривалих бойових дій.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль.

Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію.

За повідомленнями служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази вже загинули понад 14 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.