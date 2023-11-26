Ізраїль конфіскував у ХАМАСа готівки на 1,2 млн євро

За час операції в Секторі Гази ізраїльські військові вилучили у терористів ХАМАСу готівки на близько 1,2 мільйона євро.

Ізраїльська армія під час війни з ісламістським терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази конфіскувала суму, еквівалентну приблизно 1,2 мільйона євро. Про це повідомила речниця міністерства оборони в Тель-Авіві, пише dpa у неділю, 26 листопада.

За її словами, готівку виявили на базах ХАМАСу і в будинках осіб, які перебувають у розшуку. Серед знайдених грошей - як ізраїльські шекелі, так і іракська, йорданська валюти та американські долари. Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні цих коштів для фінансування терористичної діяльності.

Конфісковані гроші стягнуть на користь ізраїльської державної скарбниці, зауважила речниця. Водночас вона не уточнила, на які саме цілі Ізраїль має намір використати ці кошти.

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На тому тижні фінансовий комітет ізраїльського парламенту схвалив бюджет у розмірі 1,15 мільярда шекелів (281 мільйон євро) на відновлення прикордонних ізраїльських міст, зруйнованих внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Бойовики вбили близько 1200 людей, ще близько 250 захопили в полон та перемістили в Сектор Гази, контрольований ними.

У відповідь на це Ізраїль оголосив ХАМАСу війну і взяв в облогу Сектор Гази. З 24 листопада на чотири дні було досягнуто тимчасового припинення вогню, яке чинне й досі. За цей час бойовики ХАМАСу звільнили 41 заручника, серед яких - ізраїльські жінки і діти та іноземці. Натомість Ізраїль випустив зі своїх в'язниць 39 палестинців - жінок та неповнолітніх.

Умови тиші передбачають призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденну перепустку у всі райони Сектора 200 вантажівок з гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок з паливом.