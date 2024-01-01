Ізраїль змінює тактику війни у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю планує перейти до локалізованих операцій "зачистки" у Секторі Гази і вивести п'ять бригад з регіону. Це пояснюють необхідністю підтримки економіки і вивільнення резервів для тривалої війни.

Представники влади Ізраїлю у понеділок, 1 січня, анонсували зміну тактики бойових дій у Секторі Гази і вивід частини підрозділів з регіону, повідомляє Reuters.

За їхніми словами, цього місяця військові перейдуть до більш локалізованих операцій "зачистки", що дозволить скоротити військову присутність у регіоні, деякі резервісти повернуться до цивільного життя, "зміцнюючи зруйновану війною економіку Ізраїлю", зазначає Reuters.

Також це дозволить вивільнити резерви на випадок розширення конфлікту на півночі країні із підтримуваного Іраном ліванського шиїтського парамілітарного угруповання "Хезболла".

За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, армія "повинна планувати наперед, розуміючи, що від нас будуть потрібні додаткові завдання та бойові дії протягом цього року", зазначає AFP. Він також спрогнозував, що війна триватиме протягом усього 2024 року.

Як пише Reuters з посиланням на очевидців, у понеділок Ізраїль вже почав виводити танки з деяких районів міста Газа. За даними видання AP, наразі йдеться про виведення п'яти бригад, або кількох тисяч військовослужбовців.

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Ізраїль стикається з економічними труднощами

Крім того, 1 січня Банк Ізраїлю (центробанк країни) вперше за майже чотири роки знизив базову ставку з 4,75 до 4,50 відсотка. Це відбулося на тлі ослаблення економіки і зростання інфляції, з якими стикнулась країна після нападу радикального палестинського ісламістського угрупування ХАМАС 7 жовтня і подальших військових дій.

У жовтні рівень інфляції в країні склав 3,7 відсотка, у листопаді - 3,3 відсотка, що вище за річний цільовий діапазон у 1-3 відсотка, зауважує Reuters. Очікується, що за підсумками четвертого кварталу рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) в країні зменшиться і за підсумками року його приріст складе 2 відсотки.

Кількість жертв у Секторі Гази зростає

Також у понеділок контрольовані ХАМАСом служби охорони здоров'я Сектора Гази повідомили, що кількість загиблих у регіоні з 7 жовтня сягнула майже 22 тисячі, поранені - 56,7 тисяч людей. Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявляли, що дані палестинців про кількість жертв у Газі можна вважати достовірними.

Внаслідок масовного нападу на Ізраїль терористів ХАМАСУ 7 жовтня загинули 1200 ізраїльських громадян. Ще 129 людей, захоплених терористами у той день, досі перебувають у Секторі Гази як заручники. Армія оборони Ізраїлю повідомила 1 січня про загибель понад 500 військових у війні проти ХАМАСу.