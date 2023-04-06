Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Лівану

По Ізраїлю було випущено понад 30 ракет, мінімум 25 з них були знешкоджені засобами ППО. Обстріл стався після сутичок на Храмовій горі в Єрусалимі.

Ізраїль у четвер, 6 квітня, зазнав ракетного обстрілу з території Лівану. За повідомленням ізраїльської армії, йдеться про 34 ракети, 25 з яких були успішно перехоплені засобами ППО. За даними джерел у ліванських силових структурах, по Ізраїлю було завдано щонайменше двох ракетних ударів.

П'ять ракет розірвалися на території Ізраїлю. Це - найбільша ескалація на ізраїльсько-ліванському кордоні з часів 34-денної війни Ізраїлю та "Хезболла" в 2006 році, зазначає агенція AFP. Рятувальні служби повідомили про чоловіка, який отримав легкі осколкові поранення, і жінку, яка постраждала дорогою в бомбосховище. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху оголосив про проведення екстреного засідання кабінету безпеки.

Вибите скло в будівлі після обстрілу Фото: Jalaa Marey/AFP

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за обстріл Ізраїлю. Втім, Ізраїль звинуватив в обстрілі палестинські угруповання, а не проіранський рух "Хезболлах", що контролює великі території на півдні Лівану. "Ми точно знаємо, що це палестинський вогонь. Це може бути ХАМАС (радикальний ісламістський рух - Ред.), може бути "Ісламський джихад", ми досі намагаємося остаточно з'ясувати, але це була не "Хезболла", - заявив підполковник армії Ізраїлю Річард Хехт.

Ліванські ЗМі повідомили, що у відповідь на атаку Ізраїль обстріляв з артилерії ліванські прикордонні села. Втім, ізраїльські військові спростовують цю інформацію. Місія ООН у південному Лівані назвала ситуацію серйозною та закликала сторони конфлікту до стриманості. Примітно, що обстріл відбувся під час єврейської Пасхи та священного для мусульман місяця Рамадан.

Заворушення на Храмовій горі

Напередодні на Храмовій горі в Єрусалимі відбулися сутички між ізраїльськими силовиками та радикальними палестинцями, що забарикадувалися в мечеті "Аль-Акса" - однією з головних святинь ісламу. Ізраїльська поліція штурмувала молитовний зал мечеті. Під час заворушень було затримано понад 350 осіб.

Проіранський рух "Хезболла" засудив дії ізраїльських силовиків на Храмовій горі й висловив безмежну підтримку палестинським угрупованням, які роблять "будь-які кроки проти Ізраїлю". Тому й виникли припущення, що Ізраїль обстріляли ракетами бойовики "Хезболла".