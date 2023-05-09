Ізраїль завдав "удар відплати" по Сектору Гази

В Ізраїлі знову загострення через смерть представника "Ісламського джихаду" в ізраїльській в'язниці. Із Сектора Гази ведеться обстріл ракетами, Ізраїль відповідає ударами у відповідь.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Ізраїльська армія повідомила, що в ніч на вівторок, 9 травня, завдала ударів по об'єктах радикального палестинського угруповання "Ісламський джихад" Секторі Гази. Вони відбулися після обстрілу ізраїльської території ракетами з Гази.

За даними палестинської сторони, внаслідок ізраїльських ударів убито щонайменше 10 осіб і стільки ж дістали поранення. Угруповання "Сарая аль-Кудс" ("Роти Єрусалима"), що є збройним крилом "Ісламського джихаду", повідомило про загибель трьох своїх польових командирів разом із дружинами та синами.

Причиною чергового загострення стала смерть в ізраїльській в'язниці високопоставленого представника "Ісламського джихаду" після багатомісячного голодування. Радикали в Секторі Гази оголосили про "удари відплати", після чого територію Ізраїлю протягом кількох днів обстрілювали ракетами.

Жителів півдня Ізраїлю влада просить перебувати недалеко від укриттів, у низці населених пунктів закрито школи і проїзд окремими вулицями.

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