Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ

"Класний тролінг. До речі, як справи в Бахмуті?", - відповів йому засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.
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Війська РФ завдають ударів по Харкову. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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ISW: Ризик наступу з Білорусі - низький
Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким, попри заяву заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова про зростання такого ризику, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що нове вторгнення залишається малоймовірними в найближчі місяці, оскільки російські війська не мають спроможності перекрити українські лінії постачання з заходу шляхом наземного наступу.
Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі надзвичайно ускладнюють маневри через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях.
Автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоби російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були сильнішими. Зараз ці сили значно послаблені, зазначають американські аналітики.
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На окуповану територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибули до двох тисяч осіб із числа російських мобілізованих. Тим часом окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ" і підготувала евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.
ЗСУ за минулу добу відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.
Армія РФ завдала за день трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних сисстем залпового вогню. Під удар потрапили райони понад 15 населених пунктів, серед яких Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Гатище на Харківщині.
Протиповітряна оборона збила 15 дронів. Також українські війська вразили, серед іншого, російський засіб протиповітряної оборони, міст і понтонну переправу.
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Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ
Ввечері 20 жовтня міністр закордонних справ Ураїни Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. "Поінформував його про невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками", - написав Кулеба в Twitter.