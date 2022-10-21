Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ

240-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня (час київський).

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Колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв посміявся в Twitter з відставки прем'єрки Великобританії Ліз Трасс.

"Класний тролінг. До речі, як справи в Бахмуті?", - відповів йому засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.

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Війська РФ завдають ударів по Харкову. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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ISW: Ризик наступу з Білорусі - низький

Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким, попри заяву заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова про зростання такого ризику, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що нове вторгнення залишається малоймовірними в найближчі місяці, оскільки російські війська не мають спроможності перекрити українські лінії постачання з заходу шляхом наземного наступу.

Олександр Лукашенко і Волоимир Путін Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі надзвичайно ускладнюють маневри через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях.

Автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоби російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були сильнішими. Зараз ці сили значно послаблені, зазначають американські аналітики.

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На окуповану територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибули до двох тисяч осіб із числа російських мобілізованих. Тим часом окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ" і підготувала евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Армія РФ завдала за день трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних сисстем залпового вогню. Під удар потрапили райони понад 15 населених пунктів, серед яких Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Гатище на Харківщині.

Протиповітряна оборона збила 15 дронів. Також українські війська вразили, серед іншого, російський засіб протиповітряної оборони, міст і понтонну переправу.

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Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ

Ввечері 20 жовтня міністр закордонних справ Ураїни Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. "Поінформував його про невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками", - написав Кулеба в Twitter.

За його словами, співрозмовники детально обговорили запит України до Ізраїлю на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Подробиць щодо результатів обговорення Кулеба не розповів.

У свою чергу Лапід написав у Twitter, що Ізраїль стоїть на боці українського народу. "Я також наголосив у розмові на глибокій стурбованості військовими відносинами між Іраном і Росією", - додав він.