Ізраїль закриває своє посольство в Дубліні

У відповідь на "антиізраїльські дії та риторику" влади Ірландії МЗС оголосило рішення закрити посольство Ізраїлю в Дубліні.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило рішення закрити посольство Ізраїлю в Дубліні у відповідь на "жорстку антиізраїльську політику ірландської влади". Як випливає з поширеної в неділю, 15 грудня, заяви пресслужби ізраїльського дипломатичного відомства, до такого кроку буцімто спонукали "антисемітські дії та риторика, до яких вдається Ірландія". У МЗС Ізраїлю переконані, така політика влади Ірландії заснована на "делегітимізації та демонізації єврейської держави, а також на подвійних стандартах".

"Ірландія у відносинах з Ізраїлем перейшла всі червоні лінії", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, якого цитує інформагенція AFP.

Влада Ірландії раніше кілька разів оголошувала кроки, котрі викликали різку критику уряду Біньяміна Нетаньяху. Так, ірландський уряд визнав Палестинську державу, що наразилося на осуд з боку Ізраїлю. Крім того, минулого тижня уряд Ірландії підтримав ініціативу ПАР подати позов до Міжнародного кримінального суду (МКС), де Ізраїль звинувачується в скоєнні "геноциду" в Секторі Гази.

У Дубліні відреагували

Тим часом рішення Ізраїлю закрити посольство в Дубліні прокоментував прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс. У дописі в соцмережі X Гарріс написав, що "цілком відкидає звинувачення в тому, що Ірландія є антиізраїльською".

Раніше Гарріс наголошував, що через ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом в Гаазі проти Нетаньяху, його заарештують, якщо очільник ізраїльського уряду наважиться відвідати Ірландію.

Нагадаємо, у листопаді цього року МКС видав ордери на арешт Нетаньяху, колишнього міністра оборони Йоава Галланта і військового керівника ХАМАСу Мохаммеда Дейфа на тлі війни в Секторі Гази. Їх усіх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

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