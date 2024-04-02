Ізраїль заявив про нову пропозицію щодо перемир'я в Газі

Під час переговорів посередники сформулювали актуальну пропозицію, яку має розглянути ХАМАС, зазначили в офісі ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Ізраїль очікує, що посередники сильніше тиснутимуть на ХАМАС.

Ізраїльські переговірники у вівторок, 2 квітня, повернуться з перемовин у Каїрі після розробки нової пропозиції щодо перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників. Як передає Reuters, про це повідомили в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"У рамках переговорів за посередництва Єгипту посередники сформулювали актуальну пропозицію, яку має розглянути ХАМАС", - повідомили в офісі ізраїльського прем'єра.

Також повідомляється, що Ізраїль очікує, що посередники сильніше тиснутимуть на ХАМАС, щоб досягти угоди.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектору Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у секторі Гази вже загинули близько 33 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

За час першого перемир'я, що діяло з 24 листопада до 1 грудня, з полону терористів ХАМАСу були повернуті 110 осіб.