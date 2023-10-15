Ізраїль відновив постачання води на південь Сектора Гази

У південні райони Сектора Гази мають евакуюватися близько 1,1 мільйона людей, адже на північ регіону готує наступ ізраїльська армія.

Ізраїль відновив водопостачання на південь Cектора Гази, повідомив увечері в неділю, 15 жовтня, міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац.

За його словами, відновлення водопостачання на південь Сектора Гази спонукатиме населення переміщуватися туди з північних районів.

Він зазначив, що відновлення водопостачання у деякі райони південної частини Сектора Гази було узгоджене між прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та президентом США Джо Байденом, передає агенція Reuters.

Перед цим радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, що ізраїльські урядовці повідомили йому, "що вони дійсно відновили водогін на півдні Сектора Гази".

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Ізраїльська армія чекає "політичного" зеленого світла для наступу

Після масованого нападу на Ізраїль 7 жовтня з Сектора Гази бойовиків терористичної ісламістської організації ХАМАС Ізраїль оголосив стан війни, завдав ударів у відповідь та взяв Сектор Гази в облогу, заблокувавши постачання води, електрики та продовольства.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала близько 1,1 мільйона цивільних евакуюватися з півночі на південь Сектора Гази, готуючись до масштабної наземної операції в регіоні.

Низка міжнародних гуманітарних організацій, а також держав засудили облогу Сектора Гази. Німеччина закликала Ізраїль врахувати гуманітарну ситуацію в Газі. Втім, кордон для прийому біженців з Сектора Гази жодна країна поки не відкрила.

14 жовтня Армія оборони Ізраїлю оголосила про готовність до операції, втім відклала її через погоду. 15 жовтня військові речники Річард Хехт і Даніель Хагарі заявили журналістам, що армія очікує "політичного рішення" щодо початку наступу, повідомляє агентство AFP.