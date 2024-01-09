Ізраїль виявив підземний завод ХАМАС із виробництва ракет

На підземному заводі виробляли снаряди дальністю польоту близько 100 км. Тунелі залягали на глибині до 30 метрів, повідомили в Армії оборони Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про виявлення "найбільшого місця виробництва зброї ХАМАС" у Секторі Гази з початку війни проти радикальної ісламістської організації. На підземному заводі виробляли снаряди дальністю польоту приблизно 100 км, тунелі залягали на глибині до 30 метрів, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛ 8 січня.

Раніше представники ізраїльської армії показували журналістам збройові заводи і тунелі на палестинській території, які ХАМАС використовує у військових цілях. Удавані цементні заводи та інші промислові об'єкти насправді використовували для виробництва ракет і гранат, які зберігали в глибоких шахтах, повідомили представники ЦАХАЛ під час престуру в поселенні біженців Ель-Бурейдж на південь від міста Газа. Крім того, ізраїльські військові взяли під свій контроль штаб-квартиру підрозділу ХАМАС "Ель-Бурейдж".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу, визнаного в ЄС і США терористичним, здійснили масштабний напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули 1200 людей.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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