SOHR: Ізраїль завдав авіаударів по сирійському місту Тартус

Ізраїль завдав авіаударів по військових об'єктах у портовому місті Тартус у Сирії, у якому розташована військово-морська база РФ та судноремонтний завод, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Ізраїль в ніч на понеділок, 16 грудня, завдав авіаударів по військових об'єктах у портовому місті Тартус у Сирії, у якому розташована військово-морська база РФ та судноремонтний завод. Про це повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується в Лондоні і отримує інформацію від різних місцевих джерел.

"Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи протиповітряної оборони і склади ракет класу "земля-земля", - заявили в SOHR, назвавши ці удари "найсильнішими в прибережному регіоні Сирії з моменту початку ударів у 2012 році".

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Нагадаємо, минулого тижня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом останніх двох днів завдала близько 480 ударів по стратегічних військових об'єктах у Сирії.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії

Збройні угруповання, що перебували в опозиції до офіційного Дамаска, захопили сирійську столицю в ніч на 8 грудня після півтора тижня стрімкого просування територією країни. Башар Асад, який правив Сирією з 2000 року, втік до Росії.

Новим тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мухаммед аль-Башир, якого називають близьким соратником лідера ісламістського угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулані.

